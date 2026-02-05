وزير الخارجية الإيراني ينتقد موقف المستشار الألماني تجاه بلاده

انتقد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم /الخميس/ موقف المستشار الألماني فريدريش ميرتز تجاه بلاده .. معربا عن أمله في أن تكون القيادة السياسية في ألمانيا أكثر نضجا ونزاهة .

وكتب عراقجي - في منشور على حسابه على منصة (إكس) اليوم : "كانت ألمانيا يوما ما محركا لتقدم أوروبا ، أما الآن فقد تحولت إلى محرك للتراجع ".. حسبما ذكرت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني : "في سبتمبر الماضي في نيويورك، وبإصرار من ميرتز، أنهت دول الترويكا الأوروبية الثلاث دورها في المفاوضات النووية بالسعي لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، والآن يتوسل ميرتز للسماح له بالعودة إلى المفاوضات نفسها".

جاء ذلك تعقيبا على منشور للمستشار الألماني أعرب فيه عن رغبة بلاده في العمل مع دول المنطقة لتعزيز السلام الإقليمي..قائلا :"إن التطورات في إيران تعرقل ذلك، يجب وقف العنف ، ونحن على استعداد لزيادة الضغط والدخول في محادثات تهدف إلى إنهاء البرنامج النووي الإيراني سريعا".