الشرقية تنظم زيارة لأعضاء منتدى الطفل المصري لمعرض القاهرة للكتاب

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن رعاية الطفل وتنمية مواهبه تمثل أولوية متقدمة ضمن خطط المحافظة مشيراً إلى أن الإستثمار في قدرات النشء وبناء وعيهم الثقافي والمعرفي يُعد الأساس في إعداد جيل قادر على المشاركة الإيجابية في المجتمع مع استمرار دعم كافة البرامج والمبادرات التي تستهدف اكتشاف وصقل المواهب الصغيرة.

ومن جانبها أوضحت المهندسة لبنى عبدالعزيز نائبة المحافظ أن أطفال منتدى الطفل المصري يحظون بإهتمام كبير حيث يتم العمل على توفير مساحات متنوعة لهم للتعبير عن قدراتهم وتنمية مهاراتهم، موضحة أن دعم هذه النماذج الواعدة يسهم في خلق جيل مثقف ومبدع وواثق من نفسه.

وفي هذا السياق أشارت هبة محمد حمد مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل بالشرقية إلي قيام الوحدة بتنظيم زيارة لأطفال منتدى الطفل المصري إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب بحضور المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ حيث تفقد الأطفال قاعات المعرض واطلعوا على الكتب في مختلف المجالات وشارك عدد منهم في إبراز مواهبهم من خلال تلاوة القرآن الكريم والابتهالات بالإضافة إلى المشاركة في الأنشطة والمسابقات التي قدمتها المكتبة المتنقلة التابعة لمكتبة مصر العامة بالزقازيق داخل المعرض.