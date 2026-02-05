قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفوق الريدز.. تاريخ مواجهات ليفربول ومانشستر سيتي بـ البريميرليج
أفضل لاعبي الأجنحة.. محمد صلاح يفرض نفسه بين عظماء الدوري الإنجليزي
الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينتين في مياه الخليج
مشروع حياة كريمة يفوز بجائزة دبي الدولية لأفضل ممارسات التنمية المستدامة
الزمالك فلوسه حلال .. إعلامي يُثير الجدل بشأن الصفقات مقارنة بالأهلي
فوز مشروع "حياة كريمة" بجائزة دبي الدولية لأفضل ممارسات التنمية المستدامة
إيرادات السينما أمس | «إن غاب القط» في الصدارة .. وكولونيا في المركز الأخير
معهد البحوث الفلكية يعلن موعد غرة شهر رمضان 1447 هـ
أرقام لم تحدث منذ سنوات.. الزمالك يعود مجددا تحت قيادة معتمد جمال
السجن المُشدّد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لأخطر تشكيل عصابي لتصنيع وترويج المخدرات بجنوب سيناء
ازاي نحمي أطفالنا من مخاطر السوشيال ميديا؟.. فيديو
10 سنوات في خدمة العروبة .. «أبو الغيط» يضع روشتة لإنهاء أزمات الأمة
بالصور

الشرقية تنظم زيارة لأعضاء منتدى الطفل المصري لمعرض القاهرة للكتاب

محافظة الشرقية
محافظة الشرقية
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن رعاية الطفل وتنمية مواهبه تمثل أولوية متقدمة ضمن خطط المحافظة مشيراً إلى أن الإستثمار في قدرات النشء وبناء وعيهم الثقافي والمعرفي يُعد الأساس في إعداد جيل قادر على المشاركة الإيجابية في المجتمع مع استمرار دعم كافة البرامج والمبادرات التي تستهدف اكتشاف وصقل المواهب الصغيرة.

ومن جانبها أوضحت المهندسة لبنى عبدالعزيز نائبة المحافظ أن أطفال منتدى الطفل المصري يحظون بإهتمام كبير حيث يتم العمل على توفير مساحات متنوعة لهم للتعبير عن قدراتهم وتنمية مهاراتهم، موضحة أن دعم هذه النماذج الواعدة يسهم في خلق جيل مثقف ومبدع وواثق من نفسه.

وفي هذا السياق أشارت هبة محمد حمد مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل بالشرقية إلي قيام الوحدة بتنظيم زيارة لأطفال منتدى الطفل المصري إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب بحضور المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ حيث تفقد الأطفال قاعات المعرض واطلعوا على الكتب في مختلف المجالات وشارك عدد منهم في إبراز مواهبهم من خلال  تلاوة القرآن الكريم والابتهالات بالإضافة إلى المشاركة في الأنشطة والمسابقات التي قدمتها المكتبة المتنقلة التابعة لمكتبة مصر العامة بالزقازيق داخل المعرض.

الشرقية محافظ الشرقية رعاية الطفل المشاركة الإيجابية

