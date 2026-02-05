كولومبوس الأمريكي يحدد 3 أيام لإرسال قسط صفقة وسام أبو علي للأهلي

تلقي النادي الأهلي خطاب رسمي من جانب نادي كولومبوس الأمريكي كرو الأمريكي حول موعد القسط الخاص بصفقة انتقال الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم القلعة الحمراء السابق.

وتضمن الخطاب الرسمي الذى تلقاه النادي الأهلي تأكيد النادي الأمريكي على إرسال مبلغ مالي قدره 2 مليون ونصف قيمة القسط الخاص بشهر يناير خلال موعد أقصاه 3 أيام.

وانتقل الفلسطيني وسام أبو علي من النادي الأهلي إلى نادي كولمبوس كرو الأمريكي مقابل 7 ملايين دولار خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وحصل النادي الأهلي على 3 ملايين دولار من النادي الأمريكي بعد إتمام الصفقة وتم الاتفاق على سداد مليونين و500 ألف دولار خلال شهر يناير الماضي على أن يتم سداد مليوني دولار فى شهر يونيو المقبل.