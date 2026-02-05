محمد صلاح يقترب من الدوري السعودي.. وتوتر متصاعد داخل النصر بسبب رونالدو

تتزايد التكهنات حول مستقبل النجم المصري محمد صلاح في ظل مؤشرات قوية على اقترابه من الانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في صفقة قد تُحدث زلزالًا جماهيريًا وإعلاميًا، وتفتح باب التوتر داخل نادي النصر بسبب ردود فعل البرتغالي كريستيانو رونالدو.

«فوتبول ترانسفير»: رونالدو يشعر بعدم المساواة في سوق الانتقالات

ووفقًا لموقع «فوتبول ترانسفير» العالمي المتخصص في أخبار الانتقالات، يعيش كريستيانو رونالدو حالة متصاعدة من الاستياء داخل السعودية، نتيجة شعوره بأن نادي النصر لا يحظى بنفس القوة والدعم في سوق الانتقالات مقارنة بمنافسيه، خاصة الهلال والاتحاد.

وأشار التقرير إلى أن صفقة انتقال كريم بنزيما في وقت سابق كانت من أبرز أسباب الخلاف بالنسبة لقائد النصر، قبل أن تتجدد حالة الغضب مؤخرًا مع تطورات ملف محمد صلاح.

البعد الجماهيري يزيد من تعقيد المشهد

ولا تقتصر تداعيات الصفقة المحتملة على الجانب الفني فقط، بل تمتد إلى التأثير الجماهيري، حيث تشير التوقعات إلى أن محمد صلاح قد يتفوق في الشعبية والحضور الإعلامي داخل المملكة حال إتمام انتقاله وهو ما قد يزيد من إحباط رونالدو، الحائز على الكرة الذهبية خمس مرات والذي يمر بالفعل بفترة من التذمر.

عقد ممتد وغياب مثير للجدل

ويمتد عقد كريستيانو رونالدو مع النصر لمدة 18 شهرًا إضافية إلا أن مصادر مقربة أكدت تصاعد غضبه خلال الفترة الأخيرة وهو ما انعكس على غيابه عن مواجهة فريقه أمام الرياض في الدوري في خطوة فسّرها كثيرون على أنها رسالة احتجاج غير مباشرة على ما يراه معاملة غير عادلة من إدارة النادي.

صلاح الهدف الأول.. والاتحاد الوجهة الأقرب

في المقابل، بات محمد صلاح على رأس أولويات الدوري السعودي للمحترفين أكثر من أي وقت مضى حيث أصبح النجم المصري البالغ من العمر 33 عامًا الخيار الأول للجنة الاستقطابات، تمهيدًا لضمه إلى صفوف الاتحاد بداية من الموسم المقبل.

وينظر إلى صلاح باعتباره البديل الأبرز للفرنسي كريم بنزيما، الذي أنهى علاقته بالاتحاد بعد رفضه عرض تمديد وصفه بـ«المهين»، رغم قيادته الفريق لتحقيق ثنائية محلية تاريخية منذ انضمامه من ريال مدريد عام 2023.