رسميا.. الزمالك يواجه كايزر تشيفز 14 فبراير بـ الكونفدرالية

تلقى نادي الزمالك إخطارًا رسميًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يفيد بتحديد موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتقرر إقامة مباراة الزمالك وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي في السادسة مساء يوم السبت الموافق 14 فبراير الجاري.



جدير بالذكر أن فريق الزمالك سيحل ضيفًا على زيسكو الزامبي في الثالثة عصر يوم الأحد الموافق 8 فبراير الجاري على ستاد ليفي مواناواسا، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.