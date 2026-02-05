أرقام لم تحدث منذ سنوات.. الزمالك يعود مجددا تحت قيادة معتمد جمال

حقق نادي الزمالك فوزا كبيرا على منافسه كهرباء الإسماعيلية بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت أمس، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

أهداف مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية

افتتح أحمد شريف التسجيل للزمالك في الدقيقة 38، قبل أن يضيف الفلسطيني عدي الدباغ الهدف الثاني في الدقيقة 42.

ونجح كهرباء الإسماعيلية في تقليص الفارق قبل نهاية الشوط الأول عن طريق علي سليمان في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني، عزز أحمد شريف تقدم الزمالك بإحرازه الهدف الثالث في الدقيقة 52، ثم سجل ناصر منسي الهدف الرابع في الدقيقة 73، قبل أن يعود عدي الدباغ ويختتم مهرجان الأهداف بالهدف الخامس في الدقيقة 87.

وسجل كهرباء الإسماعيلية هدفه الثاني عن طريق عمر السعيد في الدقيقة 63 من زمن اللقاء.

أرقام لم تحدث منذ سنوات

حقق فريق الزمالك فوزه الثامن في الدوري واحتل المركز الثاني برصيد 28 نقطة في الدوري ويصبح أكثر فريق تسجيلاً للأهداف برصيد 25 هدف



الزمالك حقق ثلاث انتصارات متتالية في الدوري المصري منذ 643 يوما من عام 2024



الزمالك حقق ثلاث انتصارات متتالية مختلفة في بطولتين منذ كامل 382 يوم عام من 2025



لأول مرة منذ 21 اكتوبر 2023 الزمالك يحقق الفوز في الدوري المصري بتسجيله خمس أهداف في لقاء واحد منذ فوزه بخماسية على سموحه من 837 يوما



تصدر المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ قائمة هدافي نادي الزمالك برصيد 7 أهداف



بات معتمد جمال المدرب الوطني الوحيد الذي حقق مع الزمالك ثلاث انتصارات متتالية في ولايتين مختلفين 2023 و2026 في آخر 6 سنوات.