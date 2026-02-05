قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مقتل 22 شخصا بينهم 4 كوادر طبية جراء استهداف مستشفى الكويك العسكري بالسودان
30 صورة ترصد إنتهاء إستعدادات المدارس لعودة الدراسة وبدء الترم الثاني السبت
دعوى أمام القضاء الإداري لإلغاء قرار حجب روبلوكس في مصر
وصول سارة خليفة وآخرين لمحكمة القاهرة الجديدة لنظر قضية تصنيع المخدرات
الأهلي يُطالب الجماهير بالسعة الكاملة أمام الجيش الملكي بدوري أبطال أفريقيا
تفوق الريدز.. تاريخ مواجهات ليفربول ومانشستر سيتي بـ البريميرليج
أفضل لاعبي الأجنحة.. محمد صلاح يفرض نفسه بين عظماء الدوري الإنجليزي
الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينتين في مياه الخليج
مشروع حياة كريمة يفوز بجائزة دبي الدولية لأفضل ممارسات التنمية المستدامة
الزمالك فلوسه حلال .. إعلامي يُثير الجدل بشأن الصفقات مقارنة بالأهلي
فوز مشروع "حياة كريمة" بجائزة دبي الدولية لأفضل ممارسات التنمية المستدامة
إيرادات السينما أمس | «إن غاب القط» في الصدارة .. وكولونيا في المركز الأخير
رياضة

أرقام لم تحدث منذ سنوات.. الزمالك يعود مجددا تحت قيادة معتمد جمال

مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية
مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية
يسري غازي

حقق نادي الزمالك فوزا كبيرا على منافسه كهرباء الإسماعيلية بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت أمس، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

أهداف مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية

افتتح أحمد شريف التسجيل للزمالك في الدقيقة 38، قبل أن يضيف الفلسطيني عدي الدباغ الهدف الثاني في الدقيقة 42.

ونجح كهرباء الإسماعيلية في تقليص الفارق قبل نهاية الشوط الأول عن طريق علي سليمان في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني، عزز أحمد شريف تقدم الزمالك بإحرازه الهدف الثالث في الدقيقة 52، ثم سجل ناصر منسي الهدف الرابع في الدقيقة 73، قبل أن يعود عدي الدباغ ويختتم مهرجان الأهداف بالهدف الخامس في الدقيقة 87.

وسجل كهرباء الإسماعيلية هدفه الثاني عن طريق عمر السعيد في الدقيقة 63 من زمن اللقاء.

أرقام لم تحدث منذ سنوات
حقق فريق الزمالك فوزه الثامن في الدوري واحتل المركز الثاني برصيد 28 نقطة في الدوري ويصبح أكثر فريق تسجيلاً للأهداف برصيد 25 هدف

الزمالك حقق ثلاث انتصارات متتالية في الدوري المصري منذ 643 يوما من عام 2024

الزمالك حقق ثلاث انتصارات متتالية مختلفة في بطولتين منذ كامل 382 يوم عام من 2025

لأول مرة منذ 21 اكتوبر 2023 الزمالك يحقق الفوز في الدوري المصري بتسجيله خمس أهداف في لقاء واحد منذ فوزه بخماسية على سموحه من 837 يوما

تصدر المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ قائمة هدافي نادي الزمالك برصيد 7 أهداف

بات معتمد جمال المدرب الوطني الوحيد الذي حقق مع الزمالك ثلاث انتصارات متتالية في ولايتين مختلفين 2023 و2026 في آخر 6 سنوات.

الزمالك كهرباء الإسماعيلية الدوري عدي الدباغ ناصر منسي

أعمال الدورة 117 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي

الجزائر تترأس الدورة 117 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية | صور

القبض علي رايان روث

الحكم بالسجن المؤبد على رايان روث بعد محاولته اغتــيال ترامب

ماكرون و بوتين

مصدر فرنسي: ماكرون يرغب بإجراء اتصال هاتفي مع بوتين والتحضير يستغرق أيام

بالصور

القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية

القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية

الشرقية تنظم زيارة لأعضاء منتدى الطفل المصري لمعرض القاهرة للكتاب

محافظة الشرقية
محافظة الشرقية
محافظة الشرقية

كنز طبيعي لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا الصحية؟

\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟
\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟
\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟

كالسيوم وحديد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب ؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟

اغتيال سيف الإسلام القذافي

4 أشخاص السبب.. تفاصيل اغتيال سيف الإسلام القذافي وفرار المنفذين بعد الاشتباكات

