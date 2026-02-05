إنجاز في الظروف الصعبة.. شوبير يبدي إعجابه بفريق الزمالك

أشاد الإعلامي أحمد شوبير نجم الاهلي والمنتخب السابق بأداء فريق الزمالك عقب احتلاله المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري.

وأكد شوبير، في تصريحات اذاعية عبر اثير أون سبورت إف إم أن عدي الدباغ يتصدر جدول هدافي الدوري برصيد 7 أهداف، يليه كل من صلاح محسن وتريزيجيه وصديق إيجولا برصيد 6 أهداف.

وتابع أن الزمالك حقق ثلاثة انتصارات متتالية وهو ما يعد انجاز في ظل ظروف الفريق الصعبة.

وتالع ان الحالة المعنوية العاليه لجماهير الزمالك ساهمت في دعم الفريق.

واختتم شوبير حديثه متعجبًا من المستوى الذي يقدمه الزمالك مؤخرًا، مؤكدًا أن ما يقدمه الفريق يبعث على الإعجاب والتفاؤل.