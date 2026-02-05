شوبير يكشف تفاصيل أزمة مباراة الزمالك وحرس الحدود 2005

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن تفاصيل أزمة مباراة فريق حرس الحدود للشباب أمام الزمالك مواليد 2005 بسبب عدم توافر سيارة إسعاف داخل الملعب.

وأكد شوبير في تصريحات اذاعية أن لوائح اتحاد الكرة تنص بوضوح على عدم إقامة أي مباراة دون وجود سيارة إسعاف مجهزة، تضم مسعفين وأدوات إنعاش.

وأشار إلى أن المباراة أقيمت على ملعب نادي الزمالك، ومع بداية اللقاء أبلغ مسؤولو حرس الحدود الحكم بعدم وجود سيارة إسعاف، ليرد مسؤولو الزمالك بأنهم قاموا بسداد الرسوم المطلوبة، وأبرزوا إيصال الدفع، مؤكدين أن السيارة ستكون خارج الملعب بعد لحظات، وهو ما دفع الحكم للموافقة على انطلاق المباراة.

وتابع شوبير أن هناك لاعب سقط داخل الملعب عقب مرور نحو ربع وكان بحاجة إلى تدخل طبي عاجل، إلا أن الجميع فوجئ بعدم وجود سيارة الإسعاف.

وتابع أن الجهاز الفني والإداري لحرس الحدود قرروا الانسحاب من المباراة، مؤكدين أن سلامة اللاعبين لا يمكن التهاون فيها، وأنهم متمسكون بتطبيق اللائحة، مشيرًا إلى أن الحكم أيد موقفهم في الانسحاب.

وأكمل شوبير حديثه بالإشارة إلى تصاعد الأزمة بعد المباراة، حيث تمسك نادي حرس الحدود باعتباره فائزًا وفقًا للوائح بينما أكد الزمالك أنه قام بسداد الرسوم المطلوبة.