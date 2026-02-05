قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير النقل يتفقد مشروع خط سكة حديد الروبيكي العاشر بلبيس لربط المصانع بالموانئ
وزير الخارجية الإيراني ينتقد موقف المستشار الألماني تجاه بلاده
هل تشكل القهوة خطرًا على مرضى ارتفاع ضغط الدم؟.. دراسة توضح
سقوط عصابة تستغل الأطفال فى أعمال التسول بالقاهرة
50 % خصم على الخدمات لأصحاب المعاشات.. مقترح برلماني لدعم المتقاعدين
" الوزراء" يستعرض تقرير الوكالة الدولية للطاقة حول الدور المتزايد للابتكار في تنويع مصادر المعادن
سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن مباشر
الخارجية الصينية: نأسف لانتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» بين واشنطن وموسكو
مصر تدعو لتخطي أي خلافات لصون الأمن الإقليمي وتحقيق مصالح الشعوب
إشتروا عقارات وسيارات.. 3 تجار آثار يغسلون 150 مليون جنيه
تضم 32 واعظًا.. «البحوث الإسلامية» يُوفد قافلة دعوية مُوسعة إلى البحر الأحمر لترسيخ قيم الوسطية والاعتدال
وزير الري: دمج أحدث التكنولوجيات ضمن منظومة العمل بأجهزة وقطاعات الوزارة
رياضة

شوبير يكشف تفاصيل أزمة مباراة الزمالك وحرس الحدود 2005

شوبير
شوبير
ياسمين تيسير

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق  عن تفاصيل أزمة مباراة فريق حرس الحدود للشباب أمام الزمالك مواليد 2005 بسبب عدم توافر سيارة إسعاف داخل الملعب.

وأكد شوبير في تصريحات اذاعية أن لوائح اتحاد الكرة  تنص بوضوح على عدم إقامة أي مباراة دون وجود سيارة إسعاف مجهزة، تضم مسعفين وأدوات إنعاش.

وأشار إلى أن المباراة أقيمت على ملعب نادي الزمالك، ومع بداية اللقاء أبلغ مسؤولو حرس الحدود الحكم بعدم وجود سيارة إسعاف، ليرد مسؤولو الزمالك بأنهم قاموا بسداد الرسوم المطلوبة، وأبرزوا إيصال الدفع، مؤكدين أن السيارة ستكون خارج الملعب بعد لحظات، وهو ما دفع الحكم للموافقة على انطلاق المباراة.

وتابع شوبير أن هناك لاعب سقط داخل الملعب عقب مرور نحو ربع وكان بحاجة إلى تدخل طبي عاجل، إلا أن الجميع فوجئ بعدم وجود سيارة الإسعاف.

وتابع أن الجهاز الفني والإداري لحرس الحدود قرروا الانسحاب من المباراة، مؤكدين أن سلامة اللاعبين لا يمكن التهاون فيها، وأنهم متمسكون بتطبيق اللائحة، مشيرًا إلى أن الحكم أيد موقفهم في الانسحاب.

وأكمل شوبير حديثه بالإشارة إلى تصاعد الأزمة بعد المباراة، حيث تمسك نادي حرس الحدود باعتباره فائزًا وفقًا للوائح بينما أكد الزمالك أنه  قام بسداد الرسوم المطلوبة.

الزمالك حرس الحدود شوبير

