القبض على 6 أشخاص بحوزتهم 47 طائرة درون بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 6 أشخاص بحوزتهم 47 طائرة "درون" بدون تصريح بالقاهرة.





أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بعرض طائرة مزودة بكاميرا تصوير "درون" للبيع بدون تصريح من خلال إحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء وبحوزته (طائرة درون) ، وتم بإرشاده ضبط مصدر تحصله عليها (5 أشخاص)، وبحوزتهم ( 46 طائرة "درون" بدون تصريح) وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار بها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.





