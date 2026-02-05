قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أفضل لاعبي الأجنحة.. محمد صلاح يفرض نفسه بين عظماء الدوري الإنجليزي
الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينتين في مياه الخليج
مشروع حياة كريمة يفوز بجائزة دبي الدولية لأفضل ممارسات التنمية المستدامة
الزمالك فلوسه حلال .. إعلامي يُثير الجدل بشأن الصفقات مقارنة بالأهلي
فوز مشروع "حياة كريمة" بجائزة دبي الدولية لأفضل ممارسات التنمية المستدامة
إيرادات السينما أمس | «إن غاب القط» في الصدارة .. وكولونيا في المركز الأخير
معهد البحوث الفلكية يعلن موعد غرة شهر رمضان 1447 هـ
أرقام لم تحدث منذ سنوات.. الزمالك يعود مجددا تحت قيادة معتمد جمال
السجن المُشدّد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لأخطر تشكيل عصابي لتصنيع وترويج المخدرات بجنوب سيناء
ازاي نحمي أطفالنا من مخاطر السوشيال ميديا؟.. فيديو
10 سنوات في خدمة العروبة .. «أبو الغيط» يضع روشتة لإنهاء أزمات الأمة
كولومبوس الأمريكي يحدد 3 أيام لإرسال قسط صفقة وسام أبو علي للأهلي
حوادث

القبض على 6 أشخاص بحوزتهم 47 طائرة درون بالقاهرة

مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 6 أشخاص بحوزتهم 47 طائرة "درون" بدون تصريح بالقاهرة.


 

 أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بعرض طائرة مزودة بكاميرا تصوير "درون" للبيع بدون تصريح من خلال إحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى.
 

 عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء وبحوزته (طائرة درون) ، وتم بإرشاده ضبط مصدر تحصله عليها (5 أشخاص)، وبحوزتهم ( 46 طائرة "درون" بدون تصريح) وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار بها.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.



 

القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية

الشرقية تنظم زيارة لأعضاء منتدى الطفل المصري لمعرض القاهرة للكتاب

كنز طبيعي لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا الصحية؟

كالسيوم وحديد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب ؟

