ازاي نحمي أطفالنا من مخاطر السوشيال ميديا؟.. فيديو

حذّرت الدكتورة شيماء هلال، خبيرة الصحة النفسية من التأثيرات السلبية المتزايدة لاستخدام الأطفال والمراهقين لوسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن الحل لا يكمن في المنع أو الرقابة الصارمة، بل في ما وصفته بـ«المراقبة الذكية» القائمة على الحوار وبناء الثقة.

وأوضحت خلال لقائها ببرنامج صباح البلد تقديم أحمد دياب على قناة صدى البلد أن السوشيال ميديا والأصدقاء أصبحوا المصدرين الأساسيين لتشكيل وعي الطفل، ما يفرض على الأسرة دورًا أكبر في غرس القيم ومعايير الصح والخطأ منذ الصغر.

وأشارت إلى أن عقل الطفل قبل المراهقة يستقبل المعلومات دون تحليل أو نقد، ما يجعله عرضة لتقليد ما يراه دون وعي. وشددت على أهمية تخصيص وقت يومي للحوار مع الأبناء، وفهم طريقة تفكيرهم بدل الاكتفاء بالأوامر.

كما حذرت من الإفراط في استخدام المنصات الرقمية، موضحة ارتباطه بارتفاع معدلات القلق والاكتئاب وتدني تقدير الذات، خاصة بين الفتيات، إضافة إلى انتشار ظاهرة التنمر الإلكتروني، داعية إلى احتواء الأبناء لا معاقبتهم.



