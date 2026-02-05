وزيرة الصحة السويدية: الشراكة مع مصر نموذج متقدم للتعاون الصحي المستدام

استقبل الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إليزابيث لان، وزيرة الصحة والرعاية الاجتماعية بمملكة السويد، و داج يولين دنفيلت، سفير مملكة السويد لدى مصر، وذلك بمقر الهيئة بالعاصمة الجديدة، لبحث آفاق التعاون وتعميق الشراكات الاستراتيجية بين مصر والسويد في مختلف مجالات الرعاية الصحية.

حضر اللقاء عدد من ممثلي كبرى الشركات السويدية العاملة في القطاع الصحي في مصر وهم ( اليكتا، جيتينجي، استرازينيكا، ارجوا، سويد كير).

الشراكة الاستراتيجية بين مصر والسويد

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والسويد الممتدة على مدار أربع أعوام، تغطي مجالات التحول الرقمي، الذكاء الاصطناعي، التطبيب عن بُعد، التحول الأخضر في المستشفيات، والعلاج الإشعاعي، مشيرًا إلى ما تحقق من إنجازات ملموسة في نقل التكنولوجيا وتطوير القدرات البشرية خلال هذه الفترة.

وأضاف أن الهيئة تتطلع إلى تفعيل التوأمة مع مستشفى جامعة كارولينسكا في ستوكهولم، كمرجعية أوروبية، ضمن مبادرة Health Universal Bridges (HUB)، إلى جانب دعم المستشفى الافتراضي للهيئة بمحافظة الإسماعيلية وتعزيز برنامج السياحة العلاجية تحت مظلة العلامة التجارية «نرعاك في مصر».

وخلال اللقاء، تم الاتفاق من حيث المبدأ على إطلاق منصة مصرية–سويدية لدعم محافظات المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يوفر أحدث حلول إدارة المستشفيات وغرف العمليات ومكافحة العدوى والتجهيزات والمستلزمات الطبية، مع الاستفادة من خبرات الجانب السويدي في تطوير القدرات المؤسسية.

وأوضح السبكي أن المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل تشمل 100 مستشفى و600 منشأة للرعاية الصحية الأولية، مع التركيز على إدارة هذه المنشآت كأحد أبرز مجالات التعاون، والبدء من محافظة المنيا، من خلال الاستفادة من الخبرات السويدية وأحدث الحلول المبتكرة.

وأكد أن التدريب ورفع قدرات مقدمي الخدمة الصحية يمثل ركيزة أساسية لنجاح المنظومة، حيث يعمل حاليًا نحو 45 ألف مقدم خدمة، ومن المتوقع أن يصل العدد إلى نحو 2 مليون مع اكتمال التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030، ما يستدعي برامج تدريبية متخصصة.

وأشار رئيس الهيئة إلى الشراكات المثمرة مع شركة «إليكتا» السويدية في مجال العلاج الإشعاعي بمحافظتي بورسعيد وأسوان، مؤكدًا أن نقل التكنولوجيا المتقدمة لعلاج الأورام يمثل أولوية خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى قصص النجاح الناتجة عن التعاون مع مجموعة «جيتينجي» السويدية في التحول الأخضر والحلول الرقمية وبرامج التدريب، ومع شركة «أسترازينيكا» في دعم مرضى الأورام وتعزيز الرعاية الصحية المستدامة.

وأضاف أن الهيئة تمتلك أكبر مركز قومي للمعلومات الصحية، والذي يساهم في تعزيز الرقمنة وتطوير البنية التحتية الرقمية وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل.

ومن جانبها، أكدت السيدة إليزابيث لان، وزيرة الصحة والرعاية الاجتماعية السويدية، أن التعاون مع مصر يمثل نموذجًا متقدمًا للشراكات الصحية المستدامة، معربة عن تطلع بلادها لتوسيع التعاون في مجالات الصحة الرقمية، التكنولوجيا الطبية، وتوطين سلاسل الإمداد الصحية، مشيرة إلى أن التجربة المصرية في التأمين الصحي الشامل تعكس فرصًا واعدة لشراكات طويلة الأمد في الرعاية الصحية بين البلدين.

وأضافت: أن السويد تسعى لتعزيز نقل الخبرات الطبية المتقدمة، تدريب الكوادر، وتطوير نظم إدارة المستشفيات الذكية في مصر، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة ورفع جودة الخدمات الطبية لجميع المواطنين.

بدوره، نوه السفير السويدي لدى مصر على أهمية مصر كشريك محوري في تعزيز الاستثمارات الصحية والتكنولوجيا الطبية المتقدمة في المنطقة، مؤكدًا استعداد الشركات السويدية لدعم جهود الهيئة في تطوير المنظومة الصحية وتعزيز قدراتها في تقديم خدمات صحية متطورة للمواطنين.

وأوضح السفير أن السفارة السويدية ستعمل على تيسير شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص، ودعم مشاريع الابتكار الطبي والذكاء الاصطناعي في الصحة، لضمان استدامة التعاون وتوسيع نطاق تأثيره على مستوى جميع محافظات مصر.

هذا، وقد شارك الاجتماع من هيئة الرعاية الصحية كل من الدكتور هاني راشد نائب رئيس الهيئة، الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، الدكتور أحمد حماد مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية ومدير عام الإدارة الاستراتيجية، الدكتور محمود الديب، مساعد المدير التنفيذي لشؤون التخطيط والخرائط الصحية، ومدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة، الدكتورة ريهام الشناوي، مدير عام الإدارة العامة للتعاون الدولي، الدكتور مصطفى شعبان رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية، الدكتورة جودي حمدي، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة.