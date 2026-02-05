مصادر تكشف لـ"صدى البلد" آخر تطورات التعديل الوزاري المقبل

أكدت مصادر لصدى البلد أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يواصل مشاوراته مع عدد من المرشحين لتولي حقائب وزارية في التعديل الوزاري المزعم اجرائه خلال الأيام المقبلة .

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لصدى البلد أن اختيار الوزراء يخضع لمعايير كثيرة منها النزاهة و الكفاءة والقدرة على إدارة الملفات المكلفين بها وخبرته في الملف المسند اليه .

وتوقعت المصادر رحيل عدد من الوزراء الحاليين خلال التعديل الوزاري ومنهم وزير الشباب والرياضة ووزير التموين والإنتاج الحربي والزراعة والثقافة والاسكان والسياحة، مؤكدا أن هناك مفاجأة في هذا التعديل وهي رحيل نائب رئيس الوزراء عن التشكيل .

واشارت المصادر أن التعديل الجديد يضم أساتذة جامعات وشخصيات أمنية ومهندسين وشخصيات ذو خبرات.

وحول عودة وزارة الدولة للإعلام أكدت المصادر أن هناك مشاورات حقيقة لعودتها مرة أخري متوقعا أن يتولاها وزير سابق .