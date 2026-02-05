أشرف حكيمي خارج كلاسيكو فرنسا بين باريس ومارسيليا بقرار الانضباط

تأكد غياب الدولي المغربي أشرف حكيمي، نجم فريق باريس سان جيرمان، عن مباراة فريقه أمام منافسه أوليبك مارسيليا، ضمن منافسات بطولة الدوري الفرنسي.

ويأتى غياب أشرف حكيمي عن فريق باريس سان جيرمان بعد حصوله على بطاقة حمراء في مباراة ستراسبورج بعد تدخل عنيف.

واتخذت لجنة الانضباط التابعة لرابطة الدوري الفرنسي قرارا بإيقاف حكيمي مباراة واحدة مع إيقاف تنفيذ عقوبة الإيقاف لمباراة ثانية.

وسيكون حكيمي متاحا لفريق باريس سان جيرمان أمام ستاد رين بعد مباراة الكلاسيكو المرتقبة أمام مارسيليا.

جدير بالذكر أن حكيمي بالفعل غاب عن آخر مباراة أمام مارسيليا في يناير الماضي، لتواجده مع منتخب المغرب في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية.