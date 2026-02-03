قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

باريس سان جيرمان يبرز إنجاز يحيى خالد بعد التتويج الإفريقي وجائزة أفضل لاعب في البطولة القارية

محمد سمير

احتفت الصفحة الرسمية لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي بنجمها المصري يحيى خالد، لاعب منتخب مصر لكرة اليد، عقب تتويجه بلقب بطولة الأمم الإفريقية مع “فراعنة اليد” للمرة الرابعة على التوالي والعاشرة في تاريخ المنتخب، إلى جانب حصوله على جائزة أفضل لاعب في القارة الإفريقية.

وسلط النادي الفرنسي الضوء على الإنجاز القاري الجديد لمنتخب مصر، مشيدًا بالدور البارز الذي قدمه يحيى خالد خلال مشوار البطولة، ومؤكدًا أن اختياره أفضل لاعب في إفريقيا جاء عن جدارة واستحقاق، في ظل المستويات المميزة التي ظهر بها وقدرته على قيادة المنتخب في اللحظات الحاسمة.

كما نشرت الصفحة الرسمية لباريس سان جيرمان مجموعة من أبرز أهداف ولمسات يحيى خالد خلال منافسات البطولة، احتفالًا بتألقه اللافت ومردوده الفني العالي، الذي خطف أنظار المتابعين وأكد مكانته كأحد أبرز نجوم كرة اليد الإفريقية.

وحرص النادي الفرنسي على دعم نجمه المصري طوال مباريات البطولة، حيث واصل الاحتفاء به عبر منصاته الرسمية مع كل انتصار يحققه المنتخب الوطني، أو عند تتويجه بجوائز فردية، في مشهد يعكس تقدير باريس سان جيرمان لما يقدمه اللاعب من عطاء وإنجازات على الصعيدين القاري والدولي.

باريس سان جيرمان يحيى خالد منتخب مصر لكرة اليد بطولة الأمم الإفريقية فراعنة اليد

