قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الذهب الآن.. عيار 21 مفاجأة
رواتب النجوم في ليفربول.. صلاح يتصدر وإيزاك بين الأعلى رغم الإصابات
فرنسا تسحب كميات إضافية من حليب الأطفال بسبب «سم بكتيري»
الجيش السوداني: تمكنا من كسر الحصار المفروض على مدينة كادوقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان
مشروع قانون بالبرتغال لحظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن دون الـ16 عامًا
ملفات منزل جيفري إبستين.. مراسلات سرية تكشف تفاصيل غامضة ..وشائعات تطال شخصيات عربية
رغم تقديرات إسرائيلية بضربة أمريكية.. 14 سيناريو فاشل لضرب إيران
الصحة العالمية تدعم جهود الإجلاء الطبي في غزة
مباراة الأهلي والبنك الأهلي.. الموعد والقنوات الناقلة
محمد صبحي: جمهوري هو من يلقبني.. و«بابا ونيس» يجعلني فخورًا
مصدر إيراني يكشف موقع تمركز حاملة الطائرات الأمريكية «أبراهام لينكولن»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القليوبية يعقد لقاء جماهيريا لاستقبال مواطني بنها وكفر شكر وطوخ وقها

محافظ القليوبية
محافظ القليوبية
إبراهيم الهواري

أعلنت محافظة القليوبية، عن عقد اللقاء الجماهيري الأسبوعي برئاسة المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وذلك اليوم بديوان عام المحافظة، في إطار حرص المحافظة على التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم ومشكلاتهم.

شكاوى المواطنين 

ومن المقرر أن يستقبل المحافظ خلال اللقاء، مواطني مدن بنها، كفر شكر، طوخ، وقها، لبحث شكواهم والعمل على إيجاد حلول سريعة لها بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المختصة.


ويبدأ اللقاء في تمام الساعة الثانية ظهرًا، حيث يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي تهدف إلى تعزيز قنوات التواصل بين المواطنين والأجهزة التنفيذية، وتحقيق أعلى مستوى من الخدمات المقدمة لهم.

وتؤكد محافظة القليوبية، استمرار هذه اللقاءات بصفة أسبوعية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتفعيل المشاركة المجتمعية وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف القطاعات.

في سياق آخر شهد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، الاحتفالية التي نظمتها مديرية الأوقاف بمسجد ناصر بمدينة بنها، بمناسبة ليلة النصف من شعبان، وذلك عن القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية بالمحافظة.

القليوبية محافظة القليوبية محافظ القليوبية اللقاء الجماهيري بنها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

عيار 21 يفقد 300 جنيه.. انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3-2-2026

محمود كهربا

تفاصيل ليلة القبض علي كهربا في مطار الكويت

أسعار الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

سيد عبد الحفيظ

مخطط وشيك.. سر انقلاب سيد عبد الحفيظ علي مدير التعاقدات في الأهلي

نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

منتخب مصر

زلاكة بدلا من فتحي.. الغندور يكشف مفاجآت حسام حسن فى قائمة منتخب مصر

سعر الدولار اليوم الثلاثاء

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-2-2026

البلوجر احمد مصطفى

دور برد السبب.. كيف تنبأ البلوجر أحمد مصطفى برحيله؟

ترشيحاتنا

صيام التطوع

حكم من أفطر متعمدًا في صيام التطوع وهل يجب قضاؤه؟.. الإفتاء تحسم الجدل

صيام النصف من شعبان

هل يجوز صيام النصف من شعبان اليوم الثلاثاء فقط؟.. الشرط ليس صحيحا

النصف من شعبان

ماذا يفعل من فاته ليلة النصف من شعبان؟ .. أمامك فرصة للمغرب

بالصور

بشرى تثير الجدل بـ فستان أصفر منفوش في حفل "جوي أووردز"

بشرى
بشرى
بشرى

هذا التصرف اليومي يسرّع الشيخوخة دون أن تشعر

هذا التصرف اليومي يسرّع الشيخوخة دون أن تشعر
هذا التصرف اليومي يسرّع الشيخوخة دون أن تشعر
هذا التصرف اليومي يسرّع الشيخوخة دون أن تشعر

خطر التسمم.. هل يمكن للعسل تهدئة السعال مثل أدوية البرد؟

العسل و أدويه البرد
العسل و أدويه البرد
العسل و أدويه البرد

لا تتجاهل هذا العرض في وجهك.. قد لا يكون تعبًا

)لا تتجاهل هذا العرض في وجهك.. قد لا يكون تعبًا
)لا تتجاهل هذا العرض في وجهك.. قد لا يكون تعبًا
)لا تتجاهل هذا العرض في وجهك.. قد لا يكون تعبًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

المزيد