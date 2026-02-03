محافظ القليوبية يعقد لقاء جماهيريا لاستقبال مواطني بنها وكفر شكر وطوخ وقها

أعلنت محافظة القليوبية، عن عقد اللقاء الجماهيري الأسبوعي برئاسة المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وذلك اليوم بديوان عام المحافظة، في إطار حرص المحافظة على التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم ومشكلاتهم.

شكاوى المواطنين

ومن المقرر أن يستقبل المحافظ خلال اللقاء، مواطني مدن بنها، كفر شكر، طوخ، وقها، لبحث شكواهم والعمل على إيجاد حلول سريعة لها بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المختصة.



ويبدأ اللقاء في تمام الساعة الثانية ظهرًا، حيث يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي تهدف إلى تعزيز قنوات التواصل بين المواطنين والأجهزة التنفيذية، وتحقيق أعلى مستوى من الخدمات المقدمة لهم.

وتؤكد محافظة القليوبية، استمرار هذه اللقاءات بصفة أسبوعية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتفعيل المشاركة المجتمعية وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف القطاعات.

في سياق آخر شهد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، الاحتفالية التي نظمتها مديرية الأوقاف بمسجد ناصر بمدينة بنها، بمناسبة ليلة النصف من شعبان، وذلك عن القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية بالمحافظة.