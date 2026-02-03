قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الفيفا يؤيد رفع الحظر عن روسيا.. ووزيران أوكرانيان يهاجمانه بشدة
مقاومة الجدار الفلسطينية: الاحتلال والمستوطنون نفذوا 1872 اعتداءً خلال يناير
بعد قرار حجب «روبلكس».. أمهات مصر: نطالب بمراجعة شاملة للألعاب الإلكترونية
العراق يؤكد ضرورة صون حقوق السوريين ومشاركة جميع المكونات في مؤسسات الدولة
البرلمان يتلقى إخطارا من الشيوخ بالموافقة على 3 مشروعات بقوانين
قبل رمضان بأسبوعين.. مفاجأة سارة للمواطنين بشأن التخفيضات على السلع
حسام زكي: التصعيد ضد إيران يضر بالجميع والمنطقة على حافة الخطر
ضربة قاسية جديدة ضد تنظيم الإخوان في تونس
رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والسويد لدعم الشراكة في المجالات الصحية
إيران مستعدة لتعليق برنامجها النووي لتهدئة التوتر مع واشنطن
الشربيني لمسئولي الإسكان: الاعتماد على المنتج المحلي لتنفيذ المشروعات
تحول مفاجئ.. عائلة كلينتون توافق على الشهادة أمام مجلس النواب في قضية إبستين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

توقعات بسقوط أمطار وانخفاض درجات الحرارة.. «الأرصاد» تكشف عن تفاصيل حالة الطقس

منار عبد العظيم

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة على أنحاء الجمهورية اليوم، مشيرة إلى استمرار تدفق السحب المنخفضة والمتوسطة على عدد من المناطق، ما يصاحبه سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة، خاصة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

أمطار على السواحل الشمالية واستقرار نسبي بباقي المحافظات

وأوضحت «غانم» أن السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ستشهدان فرصًا لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا، في حين تسود حالة من الاستقرار النسبي في الأحوال الجوية على باقي أنحاء الجمهورية، مع فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى.

انخفاض مؤقت في درجات الحرارة

وأضافت عضو هيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع عبر فضائية «الأولى المصرية»، أن البلاد تشهد انخفاضًا طفيفًا ومؤقتًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد البرودة خلال ساعات الصباح الباكر وفترات الليل، بينما يكون مائلًا للدفء نهارًا على معظم المناطق، وخاصة على محافظات جنوب الصعيد.

نشاط الرياح وتحذيرات من الأتربة

وأشارت إلى أن الرياح تنشط على أغلب أنحاء الجمهورية مع تقدم ساعات النهار، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق محدودة من جنوب البلاد وسيناء ومحافظة البحر الأحمر، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض مؤقت في مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

دعوة لتوخي الحذر أثناء القيادة

وحذرت «غانم» المواطنين من القيادة بسرعات زائدة في المناطق المتأثرة بالرياح المثيرة للأتربة، مطالبة بضرورة توخي الحذر خاصة على الطرق السريعة والصحراوية، حفاظًا على سلامة الجميع.

الأرصاد تناشد المواطنين بعدم الانخداع بالطقس

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بعدم الانخداع بحالة التحسن النسبي في الطقس خلال ساعات النهار، وضرورة الاستمرار في ارتداء الملابس الثقيلة، خاصة خلال فترات الليل والصباح الباكر، تفاديًا للإصابة بنزلات البرد، مع متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر لمعرفة أي مستجدات.

