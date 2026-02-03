توقعات بسقوط أمطار وانخفاض درجات الحرارة.. «الأرصاد» تكشف عن تفاصيل حالة الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة على أنحاء الجمهورية اليوم، مشيرة إلى استمرار تدفق السحب المنخفضة والمتوسطة على عدد من المناطق، ما يصاحبه سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة، خاصة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

أمطار على السواحل الشمالية واستقرار نسبي بباقي المحافظات

وأوضحت «غانم» أن السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ستشهدان فرصًا لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا، في حين تسود حالة من الاستقرار النسبي في الأحوال الجوية على باقي أنحاء الجمهورية، مع فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى.

انخفاض مؤقت في درجات الحرارة

وأضافت عضو هيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع عبر فضائية «الأولى المصرية»، أن البلاد تشهد انخفاضًا طفيفًا ومؤقتًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد البرودة خلال ساعات الصباح الباكر وفترات الليل، بينما يكون مائلًا للدفء نهارًا على معظم المناطق، وخاصة على محافظات جنوب الصعيد.

نشاط الرياح وتحذيرات من الأتربة

وأشارت إلى أن الرياح تنشط على أغلب أنحاء الجمهورية مع تقدم ساعات النهار، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق محدودة من جنوب البلاد وسيناء ومحافظة البحر الأحمر، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض مؤقت في مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

دعوة لتوخي الحذر أثناء القيادة

وحذرت «غانم» المواطنين من القيادة بسرعات زائدة في المناطق المتأثرة بالرياح المثيرة للأتربة، مطالبة بضرورة توخي الحذر خاصة على الطرق السريعة والصحراوية، حفاظًا على سلامة الجميع.

الأرصاد تناشد المواطنين بعدم الانخداع بالطقس

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بعدم الانخداع بحالة التحسن النسبي في الطقس خلال ساعات النهار، وضرورة الاستمرار في ارتداء الملابس الثقيلة، خاصة خلال فترات الليل والصباح الباكر، تفاديًا للإصابة بنزلات البرد، مع متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر لمعرفة أي مستجدات.