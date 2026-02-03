قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الفيفا يؤيد رفع الحظر عن روسيا.. ووزيران أوكرانيان يهاجمانه بشدة
مقاومة الجدار الفلسطينية: الاحتلال والمستوطنون نفذوا 1872 اعتداءً خلال يناير
بعد قرار حجب «روبلكس».. أمهات مصر: نطالب بمراجعة شاملة للألعاب الإلكترونية
العراق يؤكد ضرورة صون حقوق السوريين ومشاركة جميع المكونات في مؤسسات الدولة
البرلمان يتلقى إخطارا من الشيوخ بالموافقة على 3 مشروعات بقوانين
قبل رمضان بأسبوعين.. مفاجأة سارة للمواطنين بشأن التخفيضات على السلع
حسام زكي: التصعيد ضد إيران يضر بالجميع والمنطقة على حافة الخطر
ضربة قاسية جديدة ضد تنظيم الإخوان في تونس
رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والسويد لدعم الشراكة في المجالات الصحية
إيران مستعدة لتعليق برنامجها النووي لتهدئة التوتر مع واشنطن
الشربيني لمسئولي الإسكان: الاعتماد على المنتج المحلي لتنفيذ المشروعات
تحول مفاجئ.. عائلة كلينتون توافق على الشهادة أمام مجلس النواب في قضية إبستين
توك شو

الصحة تكشف خطة الطوارئ الشاملة لاستقبال مصابي غزة في المستشفيات المصرية

منار عبد العظيم

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، عن تفاصيل الخطة الصحية الطارئة التي وضعتها الدولة المصرية لاستقبال الجرحى والمصابين القادمين من قطاع غزة، مؤكدًا رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع المنشآت الطبية المعنية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وفي إطار الدور الإنساني الذي تقوم به مصر لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

وأوضح عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية لصباح الخير يا مصر، أن الوزارة تعمل وفق الإصدار الثالث من خطة الطوارئ الصحية، بما يضمن سرعة التعامل مع الحالات الحرجة وتقديم الرعاية الطبية المتكاملة فور وصول المصابين.

خطة طوارئ شاملة وجاهزية 150 مستشفى على مستوى الجمهورية

أشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن الخطة الحالية تشمل مشاركة نحو 150 مستشفى حكومي وجامعي على مستوى الجمهورية، تم تجهيزها بالكامل لاستقبال الحالات المختلفة، سواء التي تحتاج إلى تدخلات جراحية عاجلة أو رعاية مركزة أو متابعة طبية ممتدة.


وأكد أن الخطة مرنة وقابلة للتوسع، مع إمكانية زيادة عدد المستشفيات المشاركة وفقًا لتطورات الأوضاع الميدانية وأعداد المصابين القادمين عبر معبر رفح.

تعبئة الكوادر الطبية والأسطول الإسعافي بأقصى طاقة

وأوضح عبد الغفار أن الوزارة دفعت بأسطول إسعافي ضخم يضم ما يقرب من 300 سيارة إسعاف مجهزة، من بينها 60 سيارة متمركزة بشكل دائم داخل وحول معبر رفح، لضمان سرعة نقل المصابين وتقديم الإسعافات الأولية في أثناء الرحلة.
 

كما لفت إلى توفير نحو 12 ألف طبيب من مختلف التخصصات الطبية، وأكثر من 18 ألف ممرض وممرضة، إلى جانب 30 فريقًا للانتشار السريع، لتقديم الخدمات العلاجية والجراحية اللازمة فور وصول الحالات.

غرفة أزمات مركزية تعمل على مدار الساعة

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة أن غرفة الأزمات المركزية بالديوان العام للوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة تعمل على مدار 24 ساعة، وهي مرتبطة إلكترونيًا بجميع غرف الطوارئ في مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات.
 

وأوضح أن هذه المنظومة تتيح متابعة دقيقة لحركة المصابين وتوجيههم إلى مراكز الإحالة المتخصصة وفق طبيعة كل حالة، بما يضمن أعلى درجات الكفاءة والسرعة في تقديم الرعاية الصحية.

دعم إنساني ونفسي متكامل للمصابين ومرافقيهم

وشدد عبد الغفار على أن الدور المصري لا يقتصر على تقديم العلاج الطبي فقط، بل يمتد ليشمل الدعم النفسي والإنساني للمصابين وذويهم.


وأشاد بالدور المحوري للهلال الأحمر المصري في تقديم الدعم اللوجستي وتوفير الاحتياجات الأساسية للمرافقين، مؤكدًا أن مصر تستقبل جميع الحالات القادمة عبر معبر رفح، وتقدم لها الرعاية الصحية الكاملة دون أي تباطؤ أو تمييز، انطلاقًا من مسؤوليتها الإنسانية والتاريخية.

الدكتور حسام عبد الغفار وزارة الصحة والسكان الصحة والسكان

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

عيار 21 يفقد 300 جنيه.. انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3-2-2026

أسعار الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

منتخب مصر

زلاكة بدلا من فتحي.. الغندور يكشف مفاجآت حسام حسن فى قائمة منتخب مصر

سعر الدولار اليوم الثلاثاء

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-2-2026

كهربا

اتحبست عشان مستحقاتي.. كهربا يكشف تفاصيل صادمة عن أزمته في الكويت

البلوجر احمد مصطفى

دور برد السبب.. كيف تنبأ البلوجر أحمد مصطفى برحيله؟

شيكابالا وكهربا

إحنا اخوات وجيران.. رد فعل مفاجئ من كهربا على أزمته مع شيكابالا

صلاح علوى

صلاح علوي ضمن أفضل 10 قادة يشكلون مستقبل صناعة العلاقات العامة في مصر

كيا

كيا تصلح ميزة يكرهها جميع السائقين في سياراتهم الحديثة

كي فان

طرح أول شاحنة كهربائية من إنتاج العمالقة "تويوتا دايهاتسو سوزوكي"

محافظ الشرقية يفتتح معرض «أهلاً رمضان» بمنيا القمح بتخفيضات 30 ٪

بمذاق لا يقاوم.. طريقة عمل صدور دجاج بصوص المشروم مع أرز أبيض

خريطة ألوان شتاء 2026.. 5 اختيارات تريندي لإطلالة مميزة كل يوم

بشرى تثير الجدل بـ فستان أصفر منفوش في حفل "جوي أووردز"

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

