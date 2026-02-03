عاجل | تحرك الحافلة الثانية للأسر الفلسطينية نحو معبر رفح لعبورها إلى غزة

عرضت فضائية اكسترا نيوز خبرا عاجلا، حيث تحركت الحافلة الثانية التي تقل الأسر الفلسطينية نحو بوابة معبر رفح من الجانب المصري لعبورها إلى قطاع غزة.

وتحرك المسافرون العائدون إلى قطاع غزة بعد استكمال الإجراءات المتعلقة بعودتهم عبر معبر رفح.

ودعمت منظمة الصحة العالمية جهود الإجلاء الطبي في غزة، بعد إعادة فتح معبر رفح، والذي سمح بخروج عدد من المرضى ومرافقيهم مباشرة إلى مصر، وسافر آخرون عبر معبر كرم أبو سالم مشيرة إلى أن آخر إجلاء طبي عبر رفح كان في مايو 2024 .

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، كانت منظمة الصحة العالمية قد ذكرت الأسبوع الماضي أنها سهلت الإجلاء الطبي لـ 24 طفلا من غزة إلى الأردن، برفقة 36 مرافقا، وفي 26 يناير وصل حوالي 50 مريضا كانوا يتلقون العلاج الطبي في مصر إلى الجانب الفلسطيني، كجزء من الترتيبات المرتبطة باتفاق وقف إطلاق النار.