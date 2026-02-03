اليوم الثاني لتشغيل رفح.. استمرار عبور الأسر الفلسطينية واستقبال الحالات الحرجة

قال كريم كمال، مراسل "إكسترا نيوز" من أمام معبر رفح، إن اليوم الثاني للتشغيل الرسمي للمعبر يشهد استمرار عبور الأسر الفلسطينية من الجانب المصري إلى قطاع غزة، بالتوازي مع الاستعداد لاستقبال دفعة جديدة من المصابين والحالات الحرجة القادمة لتلقي العلاج في مصر.

إجراءات عبور منظمة ودعم متكامل

أوضح كمال أن إجراءات عبور الأسر الفلسطينية بدأت منذ الساعات الأولى من الصباح، حيث تولت أطقم الهلال الأحمر المصري إنهاء الأوراق الرسمية، وتقديم الدعم النفسي والغذائي، إلى جانب توزيع مساعدات لوجستية.

وأشار إلى أن جميع الجهات التنفيذية داخل المعبر تعمل في حالة استنفار كامل لتيسير حركة العبور دون أي رسوم، وضمان تنظيم العملية بشكل سلس وآمن.

استقبال الحالات الحرجة ونقلها للمستشفيات

وأكد المراسل أن الحالات الحرجة يتم تسلمها عبر تنسيق مشترك بين الإسعاف الفلسطيني والمصري، قبل تحويلها إلى الحجر الصحي لإجراء الفحوص الطبية اللازمة.

وتتم بعد ذلك عملية نقلهم إلى مستشفيات شمال سيناء أو القاهرة حسب درجة الخطورة، مع استمرار تقديم الدعم الطبي والإنساني على مدار الساعة لضمان سلامة جميع الحالات.