الاتحاد المغربي يقرر استئناف عقوبات الكاف بعد أحداث نهائي أمم إفريقيا
الدوري السعودي يعيد فتح ملف محمد صلاح بقوة .. واتحاد جدة في الصدارة
دعاء الإفطار للصائمين يوم النصف من شعبان.. اغتنم لحظة الإجابة
وزير الصحة: التزام مصري ثابت بتقديم الرعاية الطبية لمصابي وجرحى غزة
مصرع طبيبة في حادث موتوسيكل بالمنوفية.. صديقة للأسرة: حادث مأساوي أطاح بأسرة كاملة وترك قلوبنا مكسورة
المنظمات الأهلية الفلسطينية: جهود مصرية حثيثة لتخفيف معاناة الفلسطينيين
الكرملين ينفي علمه بوقف الهند شراء النفط الروسي
مهمة إنقاذ تاريخية.. مستشفيات سيناء غرف عمليات لاستقبال جرحى غزة
تحول مفاجئ| تحذير عاجل من طقس الساعات المقبلة.. تفاصيل
العلم نور.. عمره 74 عامًا ونجح في الصف الأول الإعدادي بـ بني سويف
التوك شو: الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس.. مفاجأة بعيار 21
ساعة زيادة.. مواعيد عمل مترو الأنفاق في رمضان 2026
بتخفيضات 30%.. أماكن معارض أهلاً رمضان 2026 بالمحافظات

عناوين معارض اهلا رمضان
عناوين معارض اهلا رمضان
رشا عوني

مع انطلاق افتتاح معارض أهلاً رمضان بالجيزة اليوم الثلاثاء، يبحث المواطنون عن عناوين معارض أهلاً رمضان2026 في القاهرة والجيزة والمحافظات، حيث تنتشر عشرات الفروع لهذه المعارض على مستوى الجمهورية لتوفير السلع والاحتياجات قبل بدء شهر رمضان بأسعار مخفضة.

أماكن معارض «أهلاً رمضان 2026» فى الجيزة.. وافتتاح المعرض الرئيسى بفيصل منتصف شعبان | المصري اليوم

أماكن معارض أهلاً رمضان بالجيزة

  • المعرض الرئيسى لـ«أهلاً رمضان» بمنطقة فيصل
  • - أهلا رمضان بالسوق الحضاري بشارع ربيع الجيزي، أمام مطحن السويحي.
  • - أهلا رمضان بميدان الجيزة أمام مدرسة أبو الهول.
  • - أهلا رمضان بأرض أبو عبيدة بالمنيب.
  • - أهلا رمضان بحي العجوزة في ميدان الكيت كات.
  • -أهلا رمضان بحي الدقي في شارع السودان بمدخل الكوبري الخشب.
  • - أهلا رمضان بحي الهرم في شارع فيصل الرئيسي أمام شارع حسن محمد.
  • - أهلاً رمضان بحي الهرم بتقاطع شارع المريوطية مع الهرم.
  • - أهلا رمضان بحي الوراق بشارع كورنيش النيل بجوار الموقف القديم.
  • - أهلا رمضان بحي العمرانية بشارع عبد الهادي حسانين، في أرض الشركة الشرقية.
  • - أهلا رمضان بحي بولاق الدكرور، أسفل كوبري فيصل، بجوار نيابة مرور فيصل.
  • - أهلا رمضان بحي الطالبية، في شارع حسن محمد.
  • - أهلا رمضان بحي إمبابة، في شارع المطار بجوار مسجد المنيرة.
  • - أهلا رمضان بحي المنيرة الغربية، بطريق البراجيل مساكن البراجيل.
  • -أهلا رمضان بمركز ومدينة منشأة القناطر بجوار بنك مصر.
  • - أهلا رمضان بمركز ومدينة البدرشين في شارع عمرو بن العاص بجوار البنك.
  • - أهلا رمضان بمركز أوسيم بجوار ميدان المطحن.
  • - أهلا رمضان بمدينة الحوامدية، في طريق مصر أسيوط بجوار مبنى المدينة.
  • - أهلا رمضان في مركز العياط بشارع شكري القواتلي.
  • - أهلا رمضان بمركز أبو النمرس، في قرية الحرانية بمدخل البلد الرئيسي.
  • - أهلا رمضان بمركز أطفيح، في طريق 21 بجوار البنك الزراعي.
  • - أهلا رمضان بمركز الصف، في طريق 21 بجوار بنك مصر.
  • - أهلا رمضان بكرداسة، في شارع البنك بجوار مبنى مجلس مدينة كرداسة.
  • -أهلا رمضان بمركز الواحات البحرية، بمدينة الباويطي أمام الوحدة المحلية، بجوار بيت ثقافة الباويطي.
  • -أهلا رمضان بالحي الـ11 باكتوبرأمام سنتر الوجيه.
  • -أهلا رمضان بالحي السادس أمام السنترال السادس من أكتوبر.
  • - أهلا رمضان أمام قسم زهراء أكتوبر بمدينة أكتوبر الجديدة.
  • أهلا رمضان بجوار جهاز مدينة حدائق أكتوبر.
موعد معرض أهلًا رمضان 2026 رسميًا.. التخفيضات والأماكن في جميع المحافظات | المصري اليوم

أماكن معارض أهلا رمضان 2026 في محافظة القاهرة

حددت الغرفة التجارية بالقاهرة عددًا من المواقع لإقامة المعارض، أبرزها: المولات التجارية الكبرى مثل سيتي ستارز وكايرو فيستيفال سيتي، المرج بشارع مؤسسة الزكاة، شبرا في 58 شارع جسر البحر الساحل، بولاق أبو العلا بشارع الوكالة، دار السلام 66 شارع الفيوم، حلوان بشارع سلاح المهندسين ومنطقة المعصرة.

 

أماكن معارض أهلًا رمضان 2026 في محافظة الإسكندرية

تقام معارض أهلًا رمضان بالإسكندرية في ساحة كارفور وأرض المعارض بالأزاريطةمناطق العطارين والجمرك والمنشية

معارض أهلًا رمضان 2026 في محافظة القليوبية

تشمل المعارض في محافظة القليوبية:بنها أمام الموقف الجديد ميدان المؤسسةشرق شبرا الخيمة شارع 15 مايو أمام المرأة العيلة القناطر الخيرية أمام مدرسة الصنايع الخانكة بجوار مساكن الدواجن.

أهلاً رمضان 2026: 129 معرضًا و107 شوادر بتخفيضات 25% لتخفيف الأعباء

أماكن معارض أهلًا رمضان 2026 في المنوفية

جهزت مديرية التموين معارض أهلًا رمضان في:شبين الكوم- منوف- الشهداء.

أماكن معارض أهلا رمضان 2026 في محافظة السويس

تقام المعارض في:

أرض المعارض بطريق النصر شوادر الزهراء والسقالة، ميدان عبد المنعم رياض

أماكن معارض أهلا رمضان 2026 في البحيرة والشرقية

تشمل المعارض في المحافظتين:

أرض المعارض بدمنهور، ديرب نجم القنايات، أبو حماد، الحسينية

انطلاق معارض «أهلاً رمضان» 2026... بتخفيضات تصل إلى 25% على السلع في جميع المحافظات - دار الهلال

معارض أهلا رمضان 2026 في محافظة الدقهلية

حددت مديرية التموين أماكن المعارض في:حي شرق وغرب المنصورة ومعرض مديرية الأمن ، والسنبلاوين وأجا ودكرنس الغرفة التجارية ومنية النصر، بلقاس أمام حديقة النيل ، شربين بجوار كوبري المرور

معارض أهلا رمضان 2026 في محافظة أسيوط

تتوافر المعارض في مدينة أسيوط شرق وغرب أبوتيج القوصية، ديروط ، أبنوب، ساحل سليم، الغنايم.

معارض أهلا رمضان 2026 في محافظة أسوان

أعلنت مديرية التموين بأسوان إقامة معارض أهلًا رمضان في مدينة أسوان بجراج جامع الطابية أمام مركز شباب بدر، مدينة أسوان الجديدة، إدفو، كوم أمبو، نصر النوبة، دراو، مدينة أبو سمبل السياحية.

معارض أهلاً رمضان في الشرقية ودمياط

تتضمن خريطة معارض أهلا رمضان 2026"،  إقامة 23 معرضاً بمحافظة الشرقية لتغطية كافة مراكز ومدن المحافظة، وفى المنوفية شبين الكوم، منوف، والشهداء، وبمحافظة دمياط في ميدان الساعة وكفر سعد، وفى محافتى الأقصر وقنا يجري حالياً تجهيز المواقع الرئيسية بالمراكز بالتنسيق مع الغرف التجارية أما محافظة بني سويف المعرض الرئيسي  سيكون بالمدينة الكبرى خلف الصالة المغطاة . 

