بعد حجب لعبة روبلوكس ..دليلك الذكي لتوجيه طفلك لاستخدام الألعاب الإلكترونية دون خوف

بعد قرار حجب لعبة روبلوكس في بعض الدول، عاد الجدل بقوة حول مخاطر الألعاب الإلكترونية على الأطفال، خاصة تلك التي تفتح أبوابًا للتواصل غير الآمن، أو تروج لسلوكيات لا تناسب أعمارهم.

لكن الحقيقة المهمة التي يجب أن نبدأ بها: الحجب وحده لا يكفي، لأن الطفل سيبحث دائمًا عن بديل، وقد يكون أخطر إذا غاب التوجيه والوعي.

قالت الدكتورة هبه شمندى أخصائي الصحة النفسية، من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، هنا يأتي دور الأم أو الأب وهو ليس بالمنع المطلق، بل بالإدارة الذكية، روبلوكس ليست مجرد لعبة واحدة، بل منصة مفتوحة تتيح:

تواصل الأطفال مع غرباء

محتوى من صنع المستخدمين قد لا يخضع للرقابة

أفكار وسلوكيات يصعب ضبطها حسب العمر

وهذا ما جعلها محل قلق عالمي، ودفع بعض الجهات إلى تقييدها أو حجبها.

الخطأ الشائع بعد الحجب

لعبة روبلوكس

أكبر خطأ يقع فيه الأهل بعد حجب لعبة مشهورة هو:

المنع المفاجئ دون شرح

تجاهل مشاعر الطفل وغضبه

تركه يبحث وحده عن بدائل

النتيجة؟

طفل عنيد، فضولي، وقد ينتقل إلى ألعاب أكثر عنفًا أو أقل أمانًا.

كيف توجّهين طفلك للألعاب الإلكترونية بشكل آمن؟

لعبة روبلوكس

الحوار أولًا لا القرارات الفوقية

اشرحي لطفلك لماذا تم حجب روبلوكس:

بلغة بسيطة

بدون تخويف

بدون تهديد

قولي له:

في ألعاب حلوة، لكن فيها حاجات مش مناسبة لسنك، ودوري أحميك.

الطفل الذي يفهم، يتقبل أكثر.

اختاري البديل ولا تتركيه وحده

لا تقولي: مفيش ألعاب

بل قولي: تعالى نختار لعبة أنسب

ألعاب مناسبة حسب العمر مثل:

ألعاب الذكاء والألغاز

ألعاب البناء والتصميم الآمن

ألعاب تعليمية تنمي التفكير واللغة

البديل هو سر النجاح.

وقت محدد = عقل هادئ

الدراسات تؤكد أن:

أكثر من ساعتين يوميًا من الألعاب يزيد العصبية وقلة التركيز

الحل:

حددي وقتًا ثابتًا

اربطي اللعب بإنهاء الواجب أو الالتزام

لا تستخدمي الألعاب كوسيلة تهديد أو مكافأة دائمة

شاركيه اللعب ولو مرة

عندما تجلسين بجوار طفلك وهو يلعب:

ستعرفين محتوى اللعبة

ستكتشفين ما يجذبه

ستكسبين ثقته

الأطفال الذين يشعرون بالرقابة الذكية أقل عرضة للخطر.

حتى مع أفضل الألعاب: علّمي طفلك أن:

لا يتحدث مع غرباء

لا يشارك اسمه أو صورته

يخبرك فورًا إذا رأى شيئًا غريبًا

هذا الوعي أهم من أي حجب.

اعيدي التوازن لحياته

الألعاب تصبح خطرًا عندما تكون الملجأ الوحيد.

احرصي على: