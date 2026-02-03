قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متصورة من غير دبلة | لقاء الخميسي تفاجئ جمهورها بتصرّف صادم
منتخب مصر مواليد 2009 يهزم النصر للتصدير برباعية
الاتحاد المغربي يقرر استئناف عقوبات الكاف بعد أحداث نهائي أمم إفريقيا
الدوري السعودي يعيد فتح ملف محمد صلاح بقوة .. واتحاد جدة في الصدارة
دعاء الإفطار للصائمين يوم النصف من شعبان.. اغتنم لحظة الإجابة
وزير الصحة: التزام مصري ثابت بتقديم الرعاية الطبية لمصابي وجرحى غزة
مصرع طبيبة في حادث موتوسيكل بالمنوفية.. صديقة للأسرة: حادث مأساوي أطاح بأسرة كاملة وترك قلوبنا مكسورة
المنظمات الأهلية الفلسطينية: جهود مصرية حثيثة لتخفيف معاناة الفلسطينيين
الكرملين ينفي علمه بوقف الهند شراء النفط الروسي
مهمة إنقاذ تاريخية.. مستشفيات سيناء غرف عمليات لاستقبال جرحى غزة
تحول مفاجئ| تحذير عاجل من طقس الساعات المقبلة.. تفاصيل
العلم نور.. عمره 74 عامًا ونجح في الصف الأول الإعدادي بـ بني سويف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بعد حجب لعبة روبلوكس ..دليلك الذكي لتوجيه طفلك لاستخدام الألعاب الإلكترونية دون خوف

بعد حجب لعبة روبلوكس..دليلك الذكي لتوجيه طفلك لاستخدام الألعاب الإلكترونية دون خوف
بعد حجب لعبة روبلوكس..دليلك الذكي لتوجيه طفلك لاستخدام الألعاب الإلكترونية دون خوف
أسماء عبد الحفيظ

بعد قرار حجب لعبة روبلوكس في بعض الدول، عاد الجدل بقوة حول مخاطر الألعاب الإلكترونية على الأطفال، خاصة تلك التي تفتح أبوابًا للتواصل غير الآمن، أو تروج لسلوكيات لا تناسب أعمارهم.

لكن الحقيقة المهمة التي يجب أن نبدأ بها: الحجب وحده لا يكفي، لأن الطفل سيبحث دائمًا عن بديل، وقد يكون أخطر إذا غاب التوجيه والوعي.

قالت الدكتورة هبه شمندى أخصائي الصحة النفسية، من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، هنا يأتي دور الأم أو الأب وهو ليس بالمنع المطلق، بل بالإدارة الذكية، روبلوكس ليست مجرد لعبة واحدة، بل منصة مفتوحة تتيح:

  • تواصل الأطفال مع غرباء
  • محتوى من صنع المستخدمين قد لا يخضع للرقابة
  • أفكار وسلوكيات يصعب ضبطها حسب العمر
  • وهذا ما جعلها محل قلق عالمي، ودفع بعض الجهات إلى تقييدها أو حجبها.

الخطأ الشائع بعد الحجب

 لعبة روبلوكس

أكبر خطأ يقع فيه الأهل بعد حجب لعبة مشهورة هو:

  • المنع المفاجئ دون شرح
  •  تجاهل مشاعر الطفل وغضبه
  • تركه يبحث وحده عن بدائل

النتيجة؟
طفل عنيد، فضولي، وقد ينتقل إلى ألعاب أكثر عنفًا أو أقل أمانًا.

كيف توجّهين طفلك للألعاب الإلكترونية بشكل آمن؟

 لعبة روبلوكس

الحوار أولًا لا القرارات الفوقية

اشرحي لطفلك لماذا تم حجب روبلوكس:

  • بلغة بسيطة
  • بدون تخويف
  • بدون تهديد

قولي له:

في ألعاب حلوة، لكن فيها حاجات مش مناسبة لسنك، ودوري أحميك.

الطفل الذي يفهم، يتقبل أكثر.

اختاري البديل ولا تتركيه وحده

  • لا تقولي: مفيش ألعاب
  • بل قولي: تعالى نختار لعبة أنسب

ألعاب مناسبة حسب العمر مثل:

  • ألعاب الذكاء والألغاز
  • ألعاب البناء والتصميم الآمن
  • ألعاب تعليمية تنمي التفكير واللغة
  • البديل هو سر النجاح.

وقت محدد = عقل هادئ

الدراسات تؤكد أن:

أكثر من ساعتين يوميًا من الألعاب يزيد العصبية وقلة التركيز

الحل:

  • حددي وقتًا ثابتًا
  • اربطي اللعب بإنهاء الواجب أو الالتزام
  • لا تستخدمي الألعاب كوسيلة تهديد أو مكافأة دائمة

شاركيه اللعب ولو مرة

عندما تجلسين بجوار طفلك وهو يلعب:

  • ستعرفين محتوى اللعبة
  • ستكتشفين ما يجذبه
  • ستكسبين ثقته

الأطفال الذين يشعرون بالرقابة الذكية أقل عرضة للخطر.

حتى مع أفضل الألعاب: علّمي طفلك أن:

  • لا يتحدث مع غرباء
  • لا يشارك اسمه أو صورته
  • يخبرك فورًا إذا رأى شيئًا غريبًا
  • هذا الوعي أهم من أي حجب.
  • اعيدي التوازن لحياته

الألعاب تصبح خطرًا عندما تكون الملجأ الوحيد.

احرصي على:

  • نشاط رياضي
  • هواية فنية
  • وقت عائلي حقيقي
  • الطفل المشغول إيجابيًا لا يدمن الشاشة.
روبلوكس لعبة روبلوكس بعد حجب لعبة روبلوكس توجيه طفلك لاستخدام الألعاب الإلكترونية حجب لعبة روبلوكس كيف توجّهين طفلك للألعاب الإلكترونية بشكل آمن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلاب

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات

أسعار الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

أرشيفية

بعد تخطيها الـ 7000جنيه.. رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح مهمة للمواطنين

نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 2 فبراير 2026 كاملة

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 3 فبراير 2026 كاملة

شيكابالا وكهربا

إحنا اخوات وجيران.. رد فعل مفاجئ من كهربا على أزمته مع شيكابالا

المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب

العطيفي لرئيس البرلمان: "إزاي يا ريس تدي الكلمة لنواب الحزب قبلي؟".. وبدوي يرد

استخراج برنت تأمينات

استخراج برنت تأمينات أول مرة.. رابط الاستعلام الفوري

ترشيحاتنا

هواتف أوبو Find X9

باقوى معالج وقوة شحن جبارة | أوبو تغزو الأسواق بهاتف جديد .. إليك اهم مواصفاته

تويوتا

سيارات تويوتا تتعرض للاختراق والسرقة.. كيف تحمي سيارتك؟

مواصفات كاميرا هاتف iQOO 15 Ultra

الأقوى في تاريخ فيفو.. أهم مواصفات هاتف iQOO 15 Ultra قبل إنطلاقه

بالصور

قبل رمضان.. اعرف طريقة تحضير البلح باللبن

قبل رمضان ..اعرف طريقة تحضير البلح باللبن
قبل رمضان ..اعرف طريقة تحضير البلح باللبن
قبل رمضان ..اعرف طريقة تحضير البلح باللبن

حملات مكبرة لإعادة الانضباط للشوارع واستعادة المظهر الحضاري بالشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

بعد حجب لعبة روبلوكس ..دليلك الذكي لتوجيه طفلك لاستخدام الألعاب الإلكترونية دون خوف

بعد حجب لعبة روبلوكس..دليلك الذكي لتوجيه طفلك لاستخدام الألعاب الإلكترونية دون خوف
بعد حجب لعبة روبلوكس..دليلك الذكي لتوجيه طفلك لاستخدام الألعاب الإلكترونية دون خوف
بعد حجب لعبة روبلوكس..دليلك الذكي لتوجيه طفلك لاستخدام الألعاب الإلكترونية دون خوف

أعراض النقرس لا تبدأ بالألم فقط.. علامات صامتة احذري تجاهلها

أعراض النقرس لا تبدأ بالألم فقط.. علامات صامتة احذري تجاهلها
أعراض النقرس لا تبدأ بالألم فقط.. علامات صامتة احذري تجاهلها
أعراض النقرس لا تبدأ بالألم فقط.. علامات صامتة احذري تجاهلها

فيديو

التحقيق مع الفنان محمود حجازي

التحقيق مع الفنان محمود حجازى لاتهامه بالتحرش بسيدة داخل أحد فنادق القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

المزيد