تايجر X تايجر.. مى حلمى تثير الجدل بإطلالة غريبة

نشرت المذيعة مي حلمي صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

تفاصيل إطلالة مى حلمى..

وظهرت مي حلمي في الصور، بإطلالة أنيقة وجريئة مرتدية بنطلون تايجر و جاكت كلاسيك بالوان التايجر الاسود و البنى وهو ما جعل إطلالتها غريبة و اعترضت عليها البعض.



ولفتت مي حلمي الأنظار في الصور بفلير الشفايف و بإطلالتها الجريئة، ووضعت لمسات من الماكياج لتبرز جمال ملامحها، وتركت شعرها الأشقر منسدلا على كتفيها.

وتحرص مى حلمى على مشاركة جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.

يذكر أن مى حلمى دائمًا ما تشارك جمهورها لحظاتها اليومية وإطلالاتها المتنوعة، وتحرص على اختيار ما يعكس شخصيتها القريبة من الناس، والمزج بين الجرأة والنعومة في اختياراتها.



