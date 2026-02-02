قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مقالات

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

الكاتبة الصحفية/ هند عصام
هند عصام

أخيراً وليس بأخيراً فهذا الختام للأسرة الثاني والعشرون وليس لحضارة 7 ألالف سنة حضارة مهما بذلنا أقصى جهودنا وأعمارنا لسردها فلن تنتهى أبداً فلكل حديث نهاية عدا الحديث عن قصص وحكايات مصر الفرعونية القديمة وسوف نختم هذه الأسرة بالملك شيشنق الخامس 
الملك شيشنق الخامس ، كان آخر ملوك الأسرة المصرية الثانية والعشرون من المشوش (بربر ليبيا) الذين حكموا مصر السفلى. وهو ابن الملك بامي وفقاً لنصب تذكاري في السرابيوم من العام 11 في عهده.
وكان اسم العرش لشيشنق الخامس هو أ خبر رع، وتعني «عظيمة هي روح رع».
و تم دفن العجل أبيس مرتين في عهد شيشنق الخامس؛ في العامين 11 ، 37 من عهده. آخر سنين حكم شيشنق الخامس المسجلة بعمل له هي السنة 38 عندما قام بتبرع ما. وهناك نصب حجري من بوتو صنعه القائد الليبي تفنخت من سايس والذي لابد وأنه يرجع لحكمه حيث كان تفنخت آخر من عاصروا حكم الملك. يقرأ من على النقش الحجري «السنة 38 تحت حكم جلالة ملك مصر العليا والسفلى، سيد الأرضين، (فراغ) ، ابن رع ، (فراغ).» ربما يعكس زيادة سلطة تفنخت على غرب الدلتا على حساب الملك شيشنق الخامس الذي قد أزيل اسمه من على الوثيقة.

سُجِّلَ العام الحادي عشر من حكم شيشنق في ممفيس، إحياءً لذكرى وفاة ثور أبيس ودفنه واستبداله ، والذي نُصِبَ في العام الثاني من حكم بامي. كما ذُكِرَ اسم شوشنق في على مدار الأعوام من خلال لوحات تذكارية مُهداة  من قِبَل رؤساء قبائل ليبو العظام ، وهم: تيرباهاتي، وكير، ورودامون، وأنخور على التوالي. ثم يظهر اسمه مرة أخرى على لوحة تذكارية من أتفيه ، مُهداة للإلهة حتحور في العام الثاني والعشرين من حكم شوشنق.

في تانيس، أمر ببناء معبدٍ لثالوث طيبة ، مع التركيز بشكل خاص على الإله خونسو . وربما في عامه الثلاثين، احتفل أيضًا بعيد سد بإضافة مصلى اليوبيل إلى المعبد المذكور.  و تم تفكيك هذه المباني لاحقًا، وأُنشئت بحيرة مقدسة مكانها. ومع ذلك، من بقايا المباني، يُعرف أن الملك شيشنق احتفل بالعيد باعتماد أسماء جديدة تمامًا لحورس ونبتي وحورس الذهبي ، وبإضافة ألقاب إلى عرشه وأسمائه الشخصية ، في تناقض صارخ مع الألقاب البسيطة المستخدمة في معظم آثاره ، والتي ربما كانت شكلًا من أشكال التقادم . تم الكشف عن آثار غير مؤرخة لشيشنق الخامس في تل اليهودية .

في السنة السابعة والثلاثين من حكم شيشنق، نفق ثور أبيس الذي نُصب في سنته الحادية عشرة ودُفن. يُخلّد هذا الحدث على العديد من مسلات السرابيوم، وأشهرها مسلة باسينهور ، التي قدمت أيضًا نسبًا قيّمة لأوائل الأسرة الثانية والعشرين وأصولها الليبية 569  عاش هذا الثور في النهاية أطول من الملك شيشنق، حيث نفق في السنة الخامسة من حكم الفرعون باكنرانف من الأسرة الرابعة والعشرين .  

توفي الملك شيشنق الخامس على الأرجح عام 730 قبل الميلاد. وباستثناء والده بامي، فإن علاقاته العائلية غير واضحة تمامًا، ولكن يُفترض غالبًا أن خليفته كان أوسوركون الرابع، الذي يُحتمل أيضًا أنه ابنه. 
و من المعروف أن والدة أوسوركون كانت الملكة تاديباست الثالثة ؛ وبالتالي، يُحتمل أنها كانت ملكة شيشنق.  ومع ذلك، فإن هذا التفسير مُعقد بسبب وجود الفرعون بيدوباست الثاني، الذي لا يُعرف عنه الكثير، والذي يُوضع أحيانًا على أنه خليفة شيشنق.
بعد وفاة الملك شيشنق الخامس، تسارع التشرذم السياسي في منطقة الدلتا بشكل كبير، حيث أدت الصراعات السياسية الداخلية بين الأمراء المحليين، مثل تفناخت حاكم سايس ، وإيوبوت الثاني حاكم ليونتوبوليس، ونملوت حاكم هرموبوليس، إلى إضعاف سيطرة الأسرة الثانية والعشرين على مصر السفلى، مما أدى إلى فراغ في السلطة لعدم وجود سلطة مركزية محلية. وقد مهد هذا الطريق لتدخل الكوشيين بقيادة بيي حوالي عام 724 قبل الميلاد، حيث فشل الحكام المحليون المتناحرون في التوحد ضد الغزو الجنوبي من قبل هذا الملك النوبي .وفي النهاية، أدى ذلك إلى إنشاء الأسرة النوبية الخامسة والعشرين في مصر بقيادة خليفة بيي، شبيتكو .

