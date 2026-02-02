قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ أسوان يشهد الاحتفال بليلة النصف من شعبان بمسجد الحاج حسن.. شاهد

محمد عبد الفتاح

فى أجواء روحانية ووسط حشد من المصلين ، شهد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فعاليات الأمسية الدينية والإحتفال بليلة النصف من شعبان والذى نظمته مديرية الأوقاف بمسجد الحاج حسن وذلك بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، والدكتور محمد حازم وكيل وزارة الأوقاف ، فضلاً عن القيادات الدينية والتنفيذية والعسكرية والأكاديمية بالمحافظة. 

وقد بدأت فعاليات الإحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للشيخ الشاذلى طلحة ، أعقبها كلمات لوكيل الوزارة ، والشيخ محمد عبد العزيز وكيل مشيخة الطرق الصوفية تحدثوا فيها عن فضل ليلة النصف من شعبان بما ورد فى القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. 

شعبان 

مؤكدين على أن تحويل القبلة جاء إرضاءاً لرسولنا الكريم وتلبية لمطلبه صلى الله عليه وسلم لتغيير إتجاه القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام مما يدل على مكانته الرفيعة وقدره الكريم عند ربه عز وجل والذى أراد أن يخلد ذكرى هذه الواقعة بأن ذكرها في كتابه الكريم ليتلوها ويرددها كل قارئ ومرتل للقرآن العظيم. 

كما أن مكانة شهر شعبان عظيمة حيث ترفع فيه الأعمال لرب العزة سبحانه وتعالى ، وتستجاب فيه الدعوة بما يؤكد منزلة هذا الشهر المبارك ، وأختتمت الفعاليات بتقديم مجموعة من الإبتهالات الدينية عن ليلة النصف من شعبان وسط تفاعل من الحاضرين .

