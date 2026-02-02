رمضان 2026.. طرح البرومو الثانى من مسلسل هى كيميا

طرحت منصة mbc شاهد البرومو الرسمى الثانى لمسلسل “هى كيميا” من بطولة عدد كبير من النجوم ، والذى سيشارك فى الماراثون الرمضانى المقبل.

وسيطر على البرومو اجواء الكوميديا ، بعد ان اكتشف مصطفى غريب أنه له أخ بعد وفاة والده وهو حجاج القط، شقيقه الذى يجسد شخصيته الفنان دياب، وهو تاجر مخدرات وعكس شخصيته تمامًا، ويطلب منه التعاون معه فى تصنيع المخدرات ، وان مصفى غريب يحاول ان يتزوج مريم الجندي لكن الظروف دائمًا ضدهم .

وكان نشر مصطفى غريب صورا من بوستر المسلسل عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام وعلق عليها قائلاً: “مبسوط ومتشرف إن أنا وسط الأساتذة دول، ووسط أخواتي وأصحابي، وواحد من جمهور كل واحد فيهم”.

واختتم مصطفى غريب: "بحبكوا من قلبى وأتمنى ربنا يكرمنا مع بعض وببعض.. استنونا في رمضان في مسلسل "هي كيميا؟!"،

إن شاء اللّه هتنبسطوا جدا".

مسلسل «هى كيميا»

يشارك فى بطولة مسلسل «هى كيميا» بجانب دياب ومصطفى غريب كل من مريم الجندى وفرح يوسف وميشيل ميلاد، وآخرون، والعمل من تأليف مهاب طارق، وإخراج إسلام خيرى، وإنتاج عبدالله أبو الفتوح.