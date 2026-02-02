قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اتنازل عن 7 مليون.. الدردير يثير الجدل بشأن رحيل دونجا عن الزمالك
وزير الأوقاف السابق: ليلة النصف من شعبان نفحة إيمانية عظيمة.. والمغفرة فيها عامة إلا للمشاحنين
لو معايا رصـ.ــاصة واحدة هــقــ.ـتـ.ـل أحمد موسى.. تــحـ.ـريـض علني وبلاغ عاجل على الهواء
لماذا ينجذب الرجال لامرأة أخرى؟.. استشاري علاقات أسرية تكشف مفاجأة
دعاء ليلة النصف من شعبان.. دار الإفتاء تنشر الصيغة الصحيحة
التضامن: زيادة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 16.8% لتصل إلى 742.6 مليار جنيه
متحدث الصحة: 150 مستشفى في 27 محافظة جاهزة لاستقبال الجرحى والمصابين من غزة
رئيس شعبة الذهب: لا تسرع في البيع أو الشراء والأسعار مرشحة للصعود على المدى الطويل
كريستيانو رونالدو يتورط في أزمة بسبب كريم بنزيما
أدعية ليلة النصف من شعبان .. 5 دعوات لا تتركها حتى الفجر تُغير حالك من أحزان لأفراح
شعبة الذهب تحذر: بلاش تبيع أو تشتري دلوقتي.. تفاصيل
أفضل دعاء للميت في ليلة النصف من شعبان.. ردده بهذه الكلمات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس شعبة الذهب: لا تسرع في البيع أو الشراء والأسعار مرشحة للصعود على المدى الطويل

الذهب
الذهب
رنا عبد الرحمن

أكد هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب، أن سوق الذهب يمر حاليًا بحالة من الاستقرار النسبي المصحوب بالحذر، في ظل اضطرابات تشهدها الأسواق العالمية، مشددًا على أهمية التروي وعدم اتخاذ قرارات متسرعة سواء بالبيع أو الشراء خلال هذه المرحلة.

وأوضح ميلاد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن التقلبات الحالية لا تقتصر على الذهب فقط، وإنما تمتد إلى مختلف المعادن، نتيجة التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على حركة الأسعار.

وأشار رئيس شعبة الذهب إلى أن الخوف من انخفاض الأسعار غير مبرر، مؤكدًا أن الذهب بطبيعته من الأصول التي تعاود الصعود، قائلاً إن الأفضل للمواطن أن يترقب حركة السوق حتى تصل إلى مرحلة من الاستقرار، بدلًا من التسرع في اتخاذ قرارات قد تترتب عليها خسائر مستقبلية.

وأضاف أن أسعار الذهب مرشحة للارتفاع على المدى البعيد، إلا أنه لا يمكن الجزم باتجاه الأسعار في المدى القريب، ناصحًا بعدم الدخول في استثمارات قصيرة الأجل في الذهب، لأن البيع السريع قد يؤدي إلى خسارة جزء من رأس المال، خاصة في ظل التذبذبات الحالية.

وأوضح ميلاد أن من قام بشراء الذهب خلال الفترات الماضية يفضّل ألا يتعجل بيعه، لافتًا إلى أن سعر جرام الذهب عيار 21 يتراوح حاليًا ما بين 6450 و6480 جنيهًا، بعد أن كان قد سجل مستويات قاربت 7500 جنيه، أي بانخفاض يقترب من ألف جنيه، وهو ما تسبب في حالة من القلق لدى بعض المواطنين.

وأكد أن اهتزاز الأسواق عادة ما يخلق حالة من عدم التوازن النفسي لدى المتعاملين، وهو رد فعل طبيعي، إلا أن التعامل الرشيد مع الذهب يتطلب العودة إلى المفهوم الأساسي له كوسيلة للادخار والزينة، وليس كأداة للمضاربة السريعة.

كما أشار إلى أن الفترات الماضية شهدت إقبالًا متزايدًا على شراء السبائك الذهبية، ما أدى إلى وجود حجوزات نتيجة تسارع المواطنين على الشراء، لافتًا إلى أنه على المدى الطويل يُفضَّل شراء المشغولات الذهبية بدلًا من السبائك والجنيهات، نظرًا لإمكانية استخدامها للزينة ثم إعادة بيعها لاحقًا دون خسارة كبيرة.

واختتم رئيس شعبة الذهب تصريحاته بالتأكيد على أن الذهب يظل من أفضل أدوات الادخار والاستثمار، لما يتمتع به من سهولة في البيع مقارنة بالعقار الذي يتطلب رؤوس أموال كبيرة، مشددًا على أن الاستثمار في الذهب يتفوق على العديد من الأوعية الادخارية الأخرى، كما أنه أفضل من الاستثمار في الفضة من حيث الأمان والعائد.

الذهب هاني ميلاد ذهب استثمار سبائك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 نزل 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد التراجع الحاد من أعلى قمة

عيار 21 نزل 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد موجة خسائر غير مسبوقة

تراجع جديد يضرب سعر الذهب.. وخسائر عيار 21 تتجاوز 1100 جنيه

1100 جنيه تبخرت من عيار 21.. سعر الذهب يواصل نزيف الخسائر بشكل حاد

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

تداول كشوف نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالاسم ورقم الجلوس عبر "فيس بوك"|صور

الفنان محمود حجازى

عاشرها بالإكراه| التحريات تكشف حقيقة واقعة اتهام محمود حجازي باغتصاب فتاة

الذهب

لم يحدث منذ عام 1983| انخفاض أسعار الذهب والفضة في السوق العالمي.. فيديو

محافظ كفر الشيخ

بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

ثماني طعنات أنهت حياته.. تفاصيل استشهاد النقيب عمر معاني بالحامول

ثماني طعنات أنهت حياته.. تفاصيل استشهاد النقيب عمر معاني بالحامول

الطبيب الشاب وتويتة التنبؤ بوفاته

"يوم ما أموت يكون بدور برد"| حكاية طبيب شاب تنبأ بوفاته قبل رحيله بساعات.. قصة أحزنت رواد السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

سعر الذهب

300 جنيه هبوط | استمرار انخفاض سعر الذهب اليوم.. عيار 21 بكام؟

وزير البترول فى فيديو كونفرس مع الوزراء

بدوي: رفع كفاءة شبكة نقل المنتجات البترولية لتلبية احتياجات المواطن

جانب من الجولة

جولة ميدانية لرئيس جهاز العلمين لمتابعة المشروعات والتأكد من الالتزام بالمواعيد

بالصور

زعل أم اكتئاب؟ متى يكون الحزن الطويل مرضًا نفسيًا يحتاج علاجًا؟

حزن
حزن
حزن

BMW ودودج.. مزاد جديد لسيارات جمارك الإسكندرية والسلوم ومطروح

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

رسالة ماجستير حول حلول الأمن السيبراني لأنظمة إنترنت الأشياء بهندسة الزقازيق

جانب من المناقشة
جانب من المناقشة
جانب من المناقشة

الحرمان من النوم يدمر خلايا الدماغ .. ماذا يحدث لعقلك ليلا؟

كيف يؤثر النوم على خلايا الدماغ؟
كيف يؤثر النوم على خلايا الدماغ؟
كيف يؤثر النوم على خلايا الدماغ؟

فيديو

لو معايا رصـ.ــاصة هــقــ.ـتـ.ـل أحمد موسى

لو معايا رصـ.ــاصة واحدة هــقــ.ـتـ.ـل أحمد موسى.. تــحـ.ـريـض علني وبلاغ عاجل على الهواء

برومو مسلسل "هى كيميا"

رمضان 2026.. طرح البرومو الثانى من مسلسل هى كيميا

سيارات برابوس

برابوس تطلق وحوشا جديدة بتوقيع فاخر وأرقام صادمة.. فيديو

نجوم تعرضوا للسرقة على يد الخدم

الخيانة من الداخل.. خادمات يقلبن حياة نجوم الفن إلى كوابيس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سمات الحب

المزيد