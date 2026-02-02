رئيس شعبة الذهب: لا تسرع في البيع أو الشراء والأسعار مرشحة للصعود على المدى الطويل

أكد هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب، أن سوق الذهب يمر حاليًا بحالة من الاستقرار النسبي المصحوب بالحذر، في ظل اضطرابات تشهدها الأسواق العالمية، مشددًا على أهمية التروي وعدم اتخاذ قرارات متسرعة سواء بالبيع أو الشراء خلال هذه المرحلة.

وأوضح ميلاد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن التقلبات الحالية لا تقتصر على الذهب فقط، وإنما تمتد إلى مختلف المعادن، نتيجة التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على حركة الأسعار.

وأشار رئيس شعبة الذهب إلى أن الخوف من انخفاض الأسعار غير مبرر، مؤكدًا أن الذهب بطبيعته من الأصول التي تعاود الصعود، قائلاً إن الأفضل للمواطن أن يترقب حركة السوق حتى تصل إلى مرحلة من الاستقرار، بدلًا من التسرع في اتخاذ قرارات قد تترتب عليها خسائر مستقبلية.

وأضاف أن أسعار الذهب مرشحة للارتفاع على المدى البعيد، إلا أنه لا يمكن الجزم باتجاه الأسعار في المدى القريب، ناصحًا بعدم الدخول في استثمارات قصيرة الأجل في الذهب، لأن البيع السريع قد يؤدي إلى خسارة جزء من رأس المال، خاصة في ظل التذبذبات الحالية.

وأوضح ميلاد أن من قام بشراء الذهب خلال الفترات الماضية يفضّل ألا يتعجل بيعه، لافتًا إلى أن سعر جرام الذهب عيار 21 يتراوح حاليًا ما بين 6450 و6480 جنيهًا، بعد أن كان قد سجل مستويات قاربت 7500 جنيه، أي بانخفاض يقترب من ألف جنيه، وهو ما تسبب في حالة من القلق لدى بعض المواطنين.

وأكد أن اهتزاز الأسواق عادة ما يخلق حالة من عدم التوازن النفسي لدى المتعاملين، وهو رد فعل طبيعي، إلا أن التعامل الرشيد مع الذهب يتطلب العودة إلى المفهوم الأساسي له كوسيلة للادخار والزينة، وليس كأداة للمضاربة السريعة.

كما أشار إلى أن الفترات الماضية شهدت إقبالًا متزايدًا على شراء السبائك الذهبية، ما أدى إلى وجود حجوزات نتيجة تسارع المواطنين على الشراء، لافتًا إلى أنه على المدى الطويل يُفضَّل شراء المشغولات الذهبية بدلًا من السبائك والجنيهات، نظرًا لإمكانية استخدامها للزينة ثم إعادة بيعها لاحقًا دون خسارة كبيرة.

واختتم رئيس شعبة الذهب تصريحاته بالتأكيد على أن الذهب يظل من أفضل أدوات الادخار والاستثمار، لما يتمتع به من سهولة في البيع مقارنة بالعقار الذي يتطلب رؤوس أموال كبيرة، مشددًا على أن الاستثمار في الذهب يتفوق على العديد من الأوعية الادخارية الأخرى، كما أنه أفضل من الاستثمار في الفضة من حيث الأمان والعائد.