عمرو أديب: مصر دي دولة عظمى وقوية وليها تأثير

قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك بلد اسمه السودان، احتلفوا امبارح إن مطار العاصمة الخرطوم نزل فيه طيارة، وسط استقبالات حاشدة وزغاريد النساء، وفي سوريا احتفلوا إن في مدينة قدروا يدخلوها، هو في حاجة كده في العالم؟.

وأضاف عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" على قناة "ام بي سي مصر": الحمدلله عندنا في مصر الوضع غير، وإحنا صمام أمان في المنطقة، مصر دي دولة عظمى، دولة محورية قوية، وليها تأثير وكلمة، وتستطيع التأثير في ما حولها حتى لو كان مشتعلا.

وأشار إلى أن هناك جيلا كاملا لا يعرف دور مصر في دعم القضية الفلسطينية وقضايا الأمة العربية، وأنها لم تقل يوما "وإحنا مالنا".

وأكد أن “مصر ضحت بالغالي والنفيس؛ لأداء دورها المحوري في المنطقة، ومصر حاطة الفلسطينيين في عينيها”.