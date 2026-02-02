ثماني طعنات أنهت حياته.. تفاصيل استشهاد النقيب عمر معاني بالحامول

خيّم الحزن على محافظة كفر الشيخ، بعد استشهاد النقيب عمر معاني عامر، معاون مباحث مركز شرطة الحامول، أثناء أدائه واجبه الوطني، في واقعة مؤلمة تركت أثرًا بالغًا في نفوس زملائه وأهالي المحافظة، وسط حالة من الأسى الشديد والحزن العميق، عبّرت عنها منصات التواصل الاجتماعي بعبارات نعي مؤثرة استحضرت سيرة الشهيد، وما عُرف عنه من شجاعة وتفانٍ وإخلاص في أداء مهامه.

قالت الحاجة هدى، إحدى أهالي مدينة الحامول، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن الحادث المؤلم وقع عند الساعة الحادية عشرة مساءً في قرية الأحمدية، أثناء قيام النقيب عمر معاني، معاون مباحث مركز شرطة الحامول، بمهامه لمتابعة أحد تجار المخدرات.

وأضافت هدى في تصريحات لـ “صدى البلد”: "الضابط عمر اتصل بتاجر المخدرات وقابله كزبون للايقاع به، وقابل الضابط عمر التاجر ورفيقه أثناء إتمام الصفقة".

وتابعت الحاجة هدى بتأثر بالغ: "أن التاجر قام بطعن النقيب عمر ثماني طعنات، فيما خنقه رفيقه، ثم ألقوه في مصرف قريب وفرا هاربين، وأن الوضع كان صادمًا للجميع، خاصة أن الضابط عمر كان شابًا ملتزمًا ومخلصًا في عمله، ويمثل نموذجًا للأمانة وحماية المواطنين".

وأضافت: "الضابط عمر كان شاب جيد السمعة خلوق والجميع يشهد لأخلاقه وأمن بيلا، يبلغ من العمر 26 عامًا، وكان أكبر أشقائه، وكان دائمًا حريصًا على خدمة أهالي مركز الحامول. وللأسف، فقد شقيقه الأصغر منذ سنتين أو ثلاث سنوات في حادثة مؤلمة، واليوم تكررت المأساة مع عمر، وهو شاب عاش حياته ملتزمًا بالواجب ومسؤولياته".

واختتمت الحاجة هدى حديثها قائلة: "لقد فقدت المدينة واحدًا من أبنائها المخلصين، وأتمنى من الله أن يرحمه ويصبر أهله.. الجميع هنا في الحامول يشعرون بالحزن والأسى، وندعو أن تكون ذكراه العطرة نبراسًا لكل من يسعى لحماية الوطن وخدمة الناس".