قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرعة كأس أمم آسيا 2027 في الدرعية بالسعودية
في مثل هذا اليوم .. مازيمبي يكتسح الإفريقي التونسي بثمانية نظيفة
جدل حول لعبة روبلوكس.. هل تروّج للمساكنة وبيوت الشباب؟ وماذا عن حجبها؟
تفتيش شامل في ميت عقبة.. الزمالك يواجه لجنة الأموال العامة| تفاصيل
شائعة إخوانية.. مصدر أمنى ينفي القبض على مواطن سودانى ووفاته داخل الحبس| صور
بنسبة نجاح 70.35% .. اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية
نجم برشلونة يغيب أسبوعا لإصابة في الساق
مستشار شيخ الأزهر: هناك أفكار متطرفة مسمومة تريد عمل مشكلات
غلق كلي لمحور محمد نجيب فى القاهرة يومين.. اعرف التحويلات المرورية
قبل المفاوضات.. خطوط حمراء تقدمها إسرائيل إلى ويتكوف
وصل 47… سعر صرف الدولار في البنوك في نهاية تعاملات اليوم
ماس كهربائي في فيصل وانتشار رائحة شياط | شهادات المتضررين تكشف تفاصيل اللحظات العصيبة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

غلق كلي لمحور محمد نجيب فى القاهرة يومين.. اعرف التحويلات المرورية

تجويلات مرورية
تجويلات مرورية
مصطفى الرماح

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك لإستكمال تنفيذ أعمال القطع العرضى لمحور محمد نجيب بالإتجاه إلى محور العبور بما فى ذلك مخرج محور الأندلس المتجه لمحور العبور تحديداً بدءاً من فيما قبل مخرج محور الأندلس إتجاه محور محمد نجيب بمسافة "50 متر" تقريباً لتنفيذ خط مياه قطر "1200 متر" المغذى لشبكة مياه مثلث الأمل القطاع الأول عمق حفر "5 متر".

 مما يستلزم الغلق الكلى لمحور محمد نجيب المتجه لمحور العبور مع تحويل حركة المركبات فى المتجه لمحور العبور يميناً إتجاه المآوى الدورانى ثم العودة لمخرج محور الأندلس لمحمد نجيب والإستكمال مع حركة السير إتجاه محور محمد نجيب إعتباراً من الساعة 12.05 صباح يوم الاثنين الموافق 2/2/2026 ولمدة (يومان فقط).


ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.
 

مرور القاهرة الخدمات المرورية محور محمد نجيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الذهب يواصل الخسائر في التعاملات الفورية ويسجل هبوطا 7%

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق

محافظ كفر الشيخ

بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

حكيم الزياش

مرحبا بكم في أفريقيا.. حكيم زياش ينتقد التحكيم في مباراة الوداد ومانيما

أسعار العملات العربية

ارتفاع الدينار .. سعر العملات العربية في مصر مستهل اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الإثنين

امام عاشور

لضمان استقرار الفريق.. لاعب الأهلي السابق يطالب برحيل إمام عاشور

ليلة النصف من شعبان 2026

متى تبدأ ليلة النصف من شعبان؟.. اغتنم ثواب أفضل العبادات

ترشيحاتنا

المتهم

القبض على سائق ميكروباص ضرب شخصا في الشرقية

المتهم

القبض على متهم تعدى على شخص بسلاح أبيض فى بورسعيد

المتهمين

الداخلية تكشف حقيقة تعدى شخصين على منزل مواطن بكفر الشيخ

بالصور

جدل حول لعبة روبلوكس.. هل تروّج للمساكنة وبيوت الشباب؟ وماذا عن حجبها؟

ما هي روبلوكس؟
ما هي روبلوكس؟
ما هي روبلوكس؟

تسريب أول صور لسيارة شيفروليه سيلفرادو الجيل الجديد

شيفروليه سيلفرادو 2026
شيفروليه سيلفرادو 2026
شيفروليه سيلفرادو 2026

ليلة تاريخية بنسخة جرامي 2026..أبرز المفاجآت تهز أكبر حفل موسيقي في العالم

حفل جرامي 2026
حفل جرامي 2026
حفل جرامي 2026

الاحتلال يقتل طفلًا بعمر 3 سنوات في المواصي وآخر بـ جباليا

طفل شهيد 3 سنوات
طفل شهيد 3 سنوات
طفل شهيد 3 سنوات

فيديو

نجوم تعرضوا للسرقة على يد الخدم

الخيانة من الداخل.. خادمات يقلبن حياة نجوم الفن إلى كوابيس

متسابق دولة التلاوة

لا المدح يطربني ولا الذم يؤذيني.. رد قوي من متسابق دولة التلاوة على هجوم متابع

الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي ينافس مشاهير السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

المزيد