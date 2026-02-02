«صفقة حمزة».. شوبير يكشف عن انتعاش خزينة الأهلي بأموال برشلونة

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن بعض المزايا التي سيحصل عليها فريق الأهلي حال تصعيد اللاعب حمزة عبد الكريم في الفريق الأول في برشلونة.

شوبير

وقال شوبير عبر تصريحات إذاعيه في برنامج الناظر :" الأهلي يحصل على مليون ونصف يورو حال مشاركة حمزة عبد الكريم مع الفريق الأول، و100 ألف يورو حال تسجيله 10 أهداف".

وكان قد علق الإعلامي أحمد شوبير بعد إعلان نادي برشلونة الإسباني رسميًا عن التعاقد مع الموهبة الشابة المصرية حمزة عبد الكريم، لاعب النادي الأهلي.

وشارك شوبير صور اللاعب عبد الكريم وعلق عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك قائلاً :"الحلم أصبح حقيقة".

وقد أعلن نادي برشلونة الإسباني رسميًا عن التعاقد مع الموهبة الشابة المصرية حمزة عبد الكريم، لاعب النادي الأهلي.

وقال حمزة فى تصريحات: "أعشق كرة القدم لأنها شغفي الأول، وهي الشيء الذي أحبه وأبذل فيه كل مجهودي دائمًا

وتابع "رسالتي لعائلتي وللجماهير المصرية، أن هذه خطوة جديدة في مسيرتي، وأنا متحمس لها للغاية، وأتمنى أن أكون على قدر المسؤولية وأن أنجح في إسعادهم وجعلهم فخورين بما سأقدمه"

حمزة عبد الكريم بعد انضمامه رسميًا لبرشلونة

واعلن الحساب الرسمي لنادي برشلونة عن انضمام حمزة لصفوف الفريق الكتالوني وكتب: «نادي برشلونة والأهلي المصري يتوصلان إلى اتفاق بشأن إعارة اللاعب حمزة عبد الكريم حتى 30 يونيو 2026، مع خيار شراء للنادي الكتلوني في نهاية الموسم».

ويستعد اللاعب للانضمام إلى تدريبات الفريق الكتالوني قريبًا، على أن يبدأ رحلته مع برشلونة في الموسم الحالي، ضمن خطة النادي لتطوير اللاعبين الشبان ومنحهم الفرصة للتألق على المستوى الأوروبي.