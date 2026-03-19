منخفض جوي يهدد فرحة العيد.. تحذيرات عاجلة للمسافرين على الطرق السريعة

تزايدت التحذيرات من حالة عدم الاستقرار الجوي التي تزامنت مع أيام عيد الفطر، وسط توقعات بهطول أمطار رعدية ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، ما يؤثر على الرؤية الأفقية وحركة التنقل بين المحافظات، في ظل أجواء متقلبة تضرب مختلف أنحاء الجمهورية.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن حالة الطقس تشهد استمراراً للتقلبات الجوية الحادة على مختلف أنحاء الجمهورية، بالتزامن مع تأثير المنخفض الجوي الذي يضرب البلاد خلال هذه الفترة.

وأوضحت أن مناطق من جنوب الصعيد لا تزال تتعرض لنشاط ملحوظ للرياح المثيرة للرمال والأتربة، ما يؤدي إلى تدهور مستوى الرؤية الأفقية بشكل كبير، خاصة على الطرق الصحراوية والمناطق المفتوحة، وهو ما يتطلب توخي الحذر أثناء القيادة.

وأشارت صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على عدد من المناطق، تشمل شبه جزيرة سيناء، ومحافظة البحر الأحمر، إلى جانب شمال البلاد، وتمتد أحياناً لتشمل مناطق من القاهرة الكبرى، فضلاً عن شمال وجنوب الصعيد، مع فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية في بعض الأحيان.

اضطراب في حركة الملاحة البرية

والأجواء غير المستقرة قد يصاحبها اضطراب في حركة الملاحة البرية، نتيجة نشاط الرياح وانخفاض الرؤية، إضافة إلى احتمالية تشكل السيول في بعض المناطق الجبلية بسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وشددت هيئة الأرصاد على أهمية متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر، والالتزام بالإرشادات الصادرة عن الجهات المعنية، خاصة فيما يتعلق بتجنب السفر على الطرق السريعة خلال فترات سوء الأحوال الجوية، وارتداء ملابس مناسبة في ظل الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة.

وتستمر الحالة الجوية خلال هذه الأيام، مع توقعات بتحسن تدريجي في الأحوال الجوية مع نهاية الأسبوع.

وتستعد المحافظات المصرية لاستقبال موجة من الطقس غير المستقر خلال الأيام المقبلة، تزامنًا مع فترة عيد الفطر المبارك، وسيكون هناك تكاثرا للسحب المنخفضة والمتوسطة، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تصل إلى حد الرعدية، يومي الأربعاء والخميس على معظم المحافظات، وستكون الأمطار غزيرة على مناطق من سيناء وبعض محافظات الصعيد، إضافة إلى السواحل الشمالية، ما قد يؤدي إلى تشكل السيول في بعض المناطق الجبلية، فضلًا عن احتمالية تأثر حركة الطرق وقطع بعض المسارات.

وحذرت هيئة الأرصاد من نشاط الرياح والأتربة أو أثناء سقوط الأمطار، نظرًا لتأثيرها المباشر على مستوى الرؤية وسلامة الحركة المرورية، إضافة إلى تكون الشبورة المائية في بعض المناطق.