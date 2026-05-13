لتحضيرات عيد الأضحى.. طريقة عمل لحمة الرأس

قدم الشيف محمد جمال عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل لحمة الرأس من تحضيرات عيد الاضحى.

طريقة عمل لحمة الرأس..

المقادير :-

- 1 كيلو لحمة رأس (مقطعة)

- 4 فصوص ثوم

- ورق لورا + حبهان

- ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

- ½ ملعقة صغيرة كمون

- 2 ملعقة كبيرة خل

- عصير ليمونة

- ماء للسلق

طريقة التحضير :-

- اغسلي اللحمة جيدًا بالماء والخل والليمون للتخلص من أي روائح.

- ضعيها في ماء مغلي لمدة 5 دقائق، ثم تخلصي من ماء السلق الأول واغسليها مرة أخرى.

- في حلة كبيرة، ضعي اللحمة مع ماء نظيف، ثم أضيفي البصل والثوم وورق اللورا والحبهان.

- اتركيها تغلي، وازيلي الريم أولًا بأول للحصول على مرق صافي.

- خففي النار واتركيها تنضج لمدة 2 إلى 3 ساعات حتى تصبح طرية.

- أضيفي الملح والفلفل والكمون في آخر التسوية.

- يمكن تحميرها في طاسة مع قليل من السمن والثوم لإضافة نكهة مميزة قبل التقديم.

- تقدم لحمة الرأس ساخنة مع الخبز البلدي أو الأرز، ويمكن إضافة الخل والثوم حسب الرغبة.

نصائح لنجاح الوصفة

- التنظيف الجيد أهم خطوة للتخلص من الزفارة.

- إزالة الريم باستمرار تضمن طعمًا نقيًا.

- الطهي على نار هادئة يمنحك قوامًا طريًا.