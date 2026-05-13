لتحضيرات عيد الأضحى.. طريقة عمل لحمة الرأس

قدم الشيف محمد جمال عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل لحمة الرأس من تحضيرات عيد الاضحى.
طريقة عمل لحمة الرأس..
المقادير :-
- 1 كيلو لحمة رأس (مقطعة)
- 4 فصوص ثوم
- ورق لورا + حبهان
- ملح وفلفل أسود حسب الرغبة
- ½ ملعقة صغيرة كمون
- 2 ملعقة كبيرة خل
- عصير ليمونة
- ماء للسلق
طريقة التحضير :-
- اغسلي اللحمة جيدًا بالماء والخل والليمون للتخلص من أي روائح.
- ضعيها في ماء مغلي لمدة 5 دقائق، ثم تخلصي من ماء السلق الأول واغسليها مرة أخرى.
- في حلة كبيرة، ضعي اللحمة مع ماء نظيف، ثم أضيفي البصل والثوم وورق اللورا والحبهان.
- اتركيها تغلي، وازيلي الريم أولًا بأول للحصول على مرق صافي.
- خففي النار واتركيها تنضج لمدة 2 إلى 3 ساعات حتى تصبح طرية.
- أضيفي الملح والفلفل والكمون في آخر التسوية.
- يمكن تحميرها في طاسة مع قليل من السمن والثوم لإضافة نكهة مميزة قبل التقديم.
- تقدم لحمة الرأس ساخنة مع الخبز البلدي أو الأرز، ويمكن إضافة الخل والثوم حسب الرغبة.
نصائح لنجاح الوصفة
- التنظيف الجيد أهم خطوة للتخلص من الزفارة.
- إزالة الريم باستمرار تضمن طعمًا نقيًا.
- الطهي على نار هادئة يمنحك قوامًا طريًا.