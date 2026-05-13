وحدة السكان بالشرقية تطلق مبادرة فكرة لبكرة لتمكين المرأة

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أهمية المبادرات المجتمعية التي تستهدف دعم وتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا، مشيرا إلى أن الدولة تولي اهتماما كبيرا ببناء قدرات المرأة وتأهيلها للمشاركة الفاعلة في المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة لما تمثله المرأة من عنصر أساسي في بناء الأسرة والمجتمع.

من جانبها أوضحت المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ أن المبادرة تُعد الأولى من نوعها على مستوى محافظات الجمهورية والتي تأتي ضمن جهود محافظة الشرقية للإرتقاء بالبناء الإجتماعي والإقتصادي والفكري للمرأة المصرية تنفيذاً لمخرجات الخطة العاجلة للسكان كمرحلة أولى بمركز ومدينة بلبيس، لافتة إلى أن المبادرة تنفذ تحت إشراف وحدة السكان المركزية بوزاة التنمية المحلية في إطار دعم الجهود الدولة في تحقيق التمكين الإقتصادي للمرأة والمساهمة فى الوصول إلى مستهدفات أجندة التنمية المستدامة ٢٠٣٠ .

وفي هذا الإطار أوضحت ريهام رجب مديرة وحدة السكان بالمحافظة أن الوحدة نفذت اليوم الأربعاء مبادرة (فكرة لبكرة) والتي أقيمت للمرة الأولى بمركز ومدينة بلبيس ، بحضور اللواء أحمد شاكر رئيس المركز ، وذلك بهدف تدريب السيدات الراغبات في العمل على مشروعات صغيرة وحرف يدوية وفقاً لإحتياجاتهن التدريبية مع توفير أماكن التدريب والإمكانات المادية والمدربين بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية.

وأضافت مديرة وحدة السكان، أن المبادرة تم تنفيذها بجمعية رعاية شباب المستقبل التابعة لمديرية التضامن الإجتماعي بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ومديرية التضامن الإجتماعي ووحدة أيادي مصر وجامعة الزقازيق ومديرية الشئون الصحية مشيرة إلى أن التدريبات تشمل مجالات (تفصيل وخياطة – كروشيه – صناعة منظفات – صناعة المخللات – صناعة العطور – حفظ الأطعمة المجمدة وغيرها).