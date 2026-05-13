أول تعليق من العراق بشأن رفض منح لاعبيه تأشيرات لكأس العالم 2026

نفى الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، صحة تقارير تحدثت عن رفض السلطات الأمريكية منح تأشيرات لبعض لاعبي المنتخب الوطني المشارك في كأس العالم 2026، المقررة الشهر المقبل في أمريكا الشمالية، مؤكدًا أن جميع أفراد الوفد حصلوا على الموافقات الرسمية لدخول الولايات المتحدة.

وكانت تقارير محلية ودولية قد أشارت إلى أن المنتخب العراقي يواجه أزمة قبل مشاركته المرتقبة في كأس العالم، بعد غياب دام 40 عامًا، بسبب مزاعم رفض منح تأشيرات دخول لعدد من اللاعبين، من بينهم إبراهيم بايش ومهند علي وزيد تحسين وحيدر عبد الكريم وعلي الحمادي، دون توضيح الأسباب.

لكن وكالة الأنباء العراقية نقلت عن الاتحاد المحلي لكرة القدم تأكيده أن الأنباء المتداولة بشأن رفض السفارة الأمريكية منح تأشيرات لبعض لاعبي المنتخب لا أساس لها من الصحة، مشيرًا إلى أن جميع أعضاء الوفد، البالغ عددهم 55 شخصًا، حصلوا على الموافقات الرسمية لدخول الولايات المتحدة، دون تسجيل أي حالة رفض.

وأضافت الوكالة أن المنتخب سيتوجه إلى إسبانيا في 22 مايو الجاري، عقب الإعلان عن القائمة النهائية التي ستخوض المعسكر التحضيري بقيادة المدرب الأسترالي جراهام أرنولد.

كما أشارت إلى أن أرنولد سيعقد مؤتمرًا صحفيًا في 19 أو 20 مايو في مقر الاتحاد العراقي لكرة القدم بالعاصمة بغداد، للحديث عن تحضيرات المنتخب وبرنامجه قبل انطلاق البطولة.

وسيبدأ "أسود الرافدين" استعداداتهم النهائية بمواجهة ودية أمام منتخب أندورا في 29 مايو في إسبانيا، ضمن المعسكر التدريبي الذي يقام في أوروبا، على أن يخوضوا مباراة ثانية قوية أمام منتخب إسبانيا في الرابع من يونيو، قبل انطلاق البطولة.

وتعد هاتان المواجهتان آخر اختبارات المنتخب قبل المشاركة في كأس العالم، حيث يسعى الجهاز الفني من خلالهما إلى تقييم جاهزية اللاعبين والاستقرار على التشكيلة الأساسية ومعالجة أي جوانب فنية.

وكان المنتخب العراقي قد حجز مقعده في نهائيات كأس العالم 2026 بعد غياب 40 عامًا، عقب فوزه على بوليفيا بنتيجة 2-1 في الملحق العالمي.

وبهذا التأهل، ينضم العراق إلى سبعة منتخبات عربية أخرى تأهلت إلى البطولة، هي الأردن والمغرب ومصر وتونس والسعودية وقطر والجزائر، في سابقة تاريخية تعكس زيادة عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 منتخبا.

ويخوض العراق منافسات البطولة ضمن المجموعة التاسعة، إلى جانب منتخبات فرنسا والسنغال والنرويج.

