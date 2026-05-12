الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رسميا PUBG Mobile 4.4 لعام 2026.. كيفية تحديث ببجي موبيل

محمد غالي

يبحث عدد كبير من هواة وعشاق الألعاب الإلكترونية عن كيفية تنزيل تحديث لعبة ببجي موبيل، بعد أن أطلقت شركة Tencent Games رسميا تحديث PUBG Mobile 4.4 لعام 2026 تحت اسم “Hero’s Crown” أو “تاج البطل”، والذي جاء بمجموعة واسعة من الإضافات الجديدة والمفاجآت التي تعزز تجربة اللعب وتنقل اللاعبين إلى أجواء مستوحاة من الأساطير اليونانية والرومانية.

تحديث ببجي موبايل 4.4 لعام 2026

ويعد الإصدار الجديد من أكبر التحديثات التي شهدتها اللعبة خلال الفترة الأخيرة، حيث ركز على تطوير أسلوب القتال وإضافة عناصر خيالية وتقنيات متقدمة تمنح اللاعبين تجربة أكثر إثارة وتشويقا.

أبرز مميزات تحديث PUBG Mobile 4.4

تضمن التحديث الجديد عددا من الإضافات والتعديلات المهمة، أبرزها:

إعادة تصميم خريطة إرانجل بالكامل، لتظهر بطابع مستوحى من المدن الإغريقية القديمة والمعابد الرومانية.

عودة جزيرة Nimbus الطائرة بشكل مطور، مع توفير مواجهات سريعة وغنائم نادرة تساعد اللاعبين على تحقيق الفوز.

إضافة مركبة “Chariot” أو العربة النارية، المستوحاة من العربات الأسطورية، والتي تتميز بسرعة عالية وقدرات هجومية متطورة.

طرح سلاح القنص الجديد M1 Garand، الذي يتمتع بدقة كبيرة وقوة ضرر مرتفعة في المواجهات بعيدة المدى.

تعاونات عالمية جديدة داخل اللعبة

وشهد التحديث أيضا إطلاق تعاونات عالمية جديدة، من بينها تعاون رسمي مع أنمي Blue Lock، والذي يبدأ يوم 22 مايو 2026، حيث تتوفر شخصيات شهيرة مثل إيساجي يويتشي وناجي سيشيرو داخل اللعبة.

كما يتضمن التحديث سكنات وعناصر حصرية بالتعاون مع Ford Motor Company وHarley-Davidson لعشاق السيارات والدراجات النارية.

كيفية تحميل تحديث ببجي موبايل 4.4

وأصبح التحديث متاحا حاليا لجميع مستخدمي الهواتف الذكية، سواء أندرويد أو آيفون، ويمكن تحميله من خلال الخطوات التالية:

1- الدخول إلى متجر Google Play لهواتف أندرويد أو App Store لهواتف آيفون.

2- كتابة PUBG Mobile في خانة البحث.

3- الضغط على زر “تحديث” أو “Update” الموجود بجانب أيقونة اللعبة.

4- فتح اللعبة بعد انتهاء التحميل لتنزيل ملفات الموارد الداخلية والاستمتاع بالمزايا الجديدة.

موعد انطلاق الموسم الجديد

ومن المقرر أن ينطلق الموسم المصنف الجديد Rank 30 رسميا يوم 13 مايو 2026، متضمنا مكافآت حصرية وتقييمات جديدة للاعبين.

وينصح بتوفير مساحة تخزين كافية على الهاتف، مع استخدام شبكة Wi-Fi مستقرة أثناء تحميل التحديث، نظرا لحجم الملفات الكبير والتحسينات الرسومية التي يتضمنها الإصدار الجديد.

الفنانة ليلى أحمد زاهر
الكربوهيدرات المكررة قد تغيّر عملية الأيض
طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بالفراخ
جانب من الحادث
