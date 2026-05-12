مساعد وزير الخارجية: جميع البحارة المصريين المختطفين بخير وتم التواصل مع أسرهم

أكد السفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، أن الوزارة تتابع بشكل مكثف حادث اختطاف سفينة شحن تجارية قبالة السواحل الصومالية، كان على متنها طاقم يضم مواطنين مصريين، بعد تعرضها لهجوم من قبل قراصنة في المنطقة.

وأوضح حداد الجوهري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن وزارة الخارجية المصرية تحركت بشكل عاجل منذ وقوع الحادث لضمان سلامة المواطنين المصريين والعمل على سرعة الإفراج عنهم، مشيرًا إلى أن السفارة المصرية في مقديشو تم توجيهها للتنسيق مع السلطات الصومالية في هذا الشأن.

ووجه السفير حداد الجوهري، رسالة طمأنة لأهالي البحارة المصريين، مؤكدًا أن جميع أفراد الطاقم في حالة جيدة ولم يتعرضوا لأي أذى، لافتًا إلى أنه تم بالفعل تحقيق اتصال مباشر بينهم وبين أسرهم في مصر، مضيفًا أن الوزارة تتابع الحادث منذ يوم 2 مايو وحتى الآن بشكل مستمر، موضحًا أن المنطقة الواقعة أمام السواحل اليمنية تشهد تكرارًا لحوادث اختطاف السفن.

طلب فدية مقابل الإفراج عن البحارة المصريين

وأشار حداد الجوهري، إلى أن السفينة التي تعرضت للاختطاف هي سفينة تجارية تابعة لدولة الإمارات، وكان على متنها مواطنون يمنيون إلى جانب 8 مصريين، مؤكدًا أنه تم جمع كافة البيانات الخاصة بالمواطنين المصريين، موضحًا أن الهدف من عمليات الاختطاف في تلك المنطقة هو التكسب المالي والحصول على فدية، مشيرًا إلى أنه لا توجد حتى الآن أي معلومات رسمية بشأن طلب فدية مقابل الإفراج عن البحارة المصريين.