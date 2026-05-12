قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإدارة المستدامة للمياه.. خارطة طريق لتعزيز الصمود الزراعي ومواجهة التحديات المائية
عيّط زي الطفل | عفاف شعيب تكشف موقفا مؤثرا لـ عبد الرحمن أبو زهرة
هددها بإلقاء أولاده في النيل .. كواليس صادمة من الأسرة بشأن القاضي السابق قاتل زوجته
20 صورة من العرض الخاص لفيلم أسد .. شاهد
تنشيطًا لحركة السياحة بين مصر وتركيا .. نسما للطيران تدشن رحلات مباشرة بين القاهرة وإسطنبول
محلية النواب : حالات جديدة في التصالح بمخالفات البناء بالتعديلات التشريعية | خاص
الأرصاد : انخفاض تدريجي في الحرارة من الغد .. مع استمرار الأجواء الحارة
في لقاء قبل رحيله .. أبو زهرة : بعيط على وفاة زوجتي كأنها ماتت إمبارح
مد المهلة لـ عام .. تفاصيل تعديلات التصالح الجديدة وإنهاء عقبات نموذج 8
الشيوخ الأمريكي يصادق على تعيين كيفن وارش رئيسًا للاحتياطي الفيدرالي
الحزن ضيف .. جمال شعبان يوجه تحذيرا عاجلا للمواطنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

محلية النواب : حالات جديدة في التصالح بمخالفات البناء بالتعديلات التشريعية | خاص

النائب محمد الفيومي وكيل لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب
النائب محمد الفيومي وكيل لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب
حسن رضوان

أكد النائب محمد الفيومي وكيل لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، أن التعديلات الجديدة التي تعكف الحكومة على إعدادها بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء، تمثل خطوة مهمة نحو إزالة العقبات التي واجهت المواطنين خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي من تلك التعديلات هو التيسير على المواطنين وزيادة معدلات التصالح بما يحقق الاستقرار العمراني ويحافظ على حق الدولة.

وقال الفيومي، في تصريح خاص لـ" صدي البلد"، إن “نموذج 8” يعد بمثابة القرار النهائي للتصالح، ويمنح المواطن وضعًا قانونيًا كاملًا للعقار، باعتباره رخصة منتجة لكافة آثارها القانونية، موضحًا أن الأزمة لم تكن في النموذج نفسه، وإنما في بعض الاشتراطات والقيود التي حالت دون استكمال إجراءات التصالح لعدد كبير من المواطنين.

 السماح بالتصالح في الجراجات

وأوضح وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن التعديلات المقترحة تتضمن حزمة من التيسيرات المهمة، أبرزها السماح بالتصالح في الجراجات وتغيير استخدامها، والسماح بالتصالح في بعض المناطق التي كانت محظورة سابقًا، إلى جانب السماح باستكمال أعمال الأدوار الأخيرة وصب الأسقف للحاصلين على موافقات جزئية، فضلًا عن إعفاء المواطنين من شرط تشطيب واجهات العقارات بالكامل عند التصالح على وحدة سكنية.

وأشار الفيومي إلى أن هذه التعديلات جاءت استجابة مباشرة لشكاوى المواطنين والنواب داخل البرلمان، مؤكدًا أن لجنة الإدارة المحلية رصدت خلال الفترة الماضية العديد من المشكلات المتكررة المتعلقة بإجراءات التصالح، وهو ما دفع الحكومة لإعادة النظر في بعض البنود لتوسيع قاعدة المستفيدين.

وأضاف أن عدد المتقدمين للتصالح بلغ نحو 2 مليون مواطن، تم البت في نحو مليون و750 ألف طلب منها، بينما تتوقع الدولة وصول إجمالي المخالفات القابلة للتصالح إلى نحو 5 ملايين حالة، ما يعني أن هناك ملايين المواطنين ما زالوا بحاجة إلى تسهيلات تشجعهم على التقدم وإنهاء أوضاعهم.

مد فترة التصالح لمدة عام إضافي

وأكد الفيومي أن الحكومة تتجه أيضًا لمد فترة التصالح لمدة عام إضافي، لتستمر حتى مايو 2028 بدلًا من 2027، بما يمنح المواطنين فرصة أكبر لاستكمال الإجراءات، مشددًا على أن الدولة في الوقت نفسه ستواصل تطبيق قانون البناء بكل حسم لمنع ظهور مخالفات جديدة، من خلال العقوبات والإزالات الفورية للمخالفين.

معدلات التصالح لجنة الادارة المحلية مجلس النواب قانون التصالح مخالفات البناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دواجن بيضاء

11 جنيها دفعة واحدة.. هبوط مفاجيء في أسعار الدواجن بالأسواق

صورة أرشيفية

100 مليار دولار على الأبواب .. مكاسب اقتصادية ضخمة | وبشرى تنتظر المواطنين

الطيران

سر لا يعرفه معظم المسافرين.. لماذا فتح النوافذ أثناء الإقلاع والهبوط مهم؟

لميس الحديدي

لميس الحديدي توجه رسالة مؤثرة في عيد ميلادها

الدولار

تخطى الـ 53 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدولار الآن في مصر

شوبير

شوبير ينتقد تصريحات أيمن الرمادي قبل نهائي الكونفدرالية

وزير التربية والتعليم

بشرى سارة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2026 وإجراءات التأمين|ماذا أعلن وزير التعليم؟

عداد الكهرباء

للعودة لأسعار الكهرباء القديمة.. المستندات المطلوبة لتحويل العدادات الكودية

ترشيحاتنا

وحدات سكنية

لن يستمر طويلا.. آخر فرصة لتقديم التظلمات في سكن لكل المصريين7

صندوق النقد

2.3 مليار دولار في الطريق لمصر.. الحكومة تنتهي من المراجعتين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد

دواجن بيضاء

11 جنيها دفعة واحدة.. هبوط مفاجيء في أسعار الدواجن بالأسواق

بالصور

20 صورة من العرض الخاص لفيلم أسد .. شاهد

محمد رمضان
محمد رمضان
محمد رمضان

علامات خفية.. تحذير من أعراض مبكرة للخرف والزهايمر تظهر أثناء الكلام

تغيرات الكلام قد تكشف الخرف مبكرًا
تغيرات الكلام قد تكشف الخرف مبكرًا
تغيرات الكلام قد تكشف الخرف مبكرًا

بإطلالة لامعة وجريئة.. شاهد | دينا فؤاد تخطف الأنظار على إنستجرام

دينا فؤاد
دينا فؤاد
دينا فؤاد

الاعتماد على الدروس العملية والتدريب المباشر بـ طب الزقازيق | صور

عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق
عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق
عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : النفط في صراع البترودولار والبتروبريكس .. من ينتصر!!

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الحاكمية" لدى التنظيمات المتطرفة في تكفير المجتمعات

د. هيام وهبة - أستاذ الاستثمار والتمويل – عميد كلية الأعمال – جامعة النيل

د. هيام وهبة تكتب: البنك القومي للبحث العلمي.. الذراع الذكي للتنمية المستدامة

د. شيماء الناصر

د . شيماء الناصر تكتب : المؤتمرات البيئية بين الطموح والواقع

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: وحدة الصف العربي.. الهدف الأخطر للحملات الإلكترونية المعادية

المزيد