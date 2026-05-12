البابا تواضروس يكشف للتليفزيون الكرواتي أسرار التحول من صيدلي إلى قائد روحي

أجرت القناة الرابعة بالتلڤزيون الكرواتي مقابلة مع قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، على هامش زيارة قداسته إلى كرواتيا.

هوية الكنيسة القبطية

أجرى المقابلة الإعلامي الكرواتي رومانو بولكوڤيتش مقدم برنامج "واحد لواحد"، وتناولت خلالها موضوعات هوية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وروحانيتها، وخصائصها اللاهوتية والطقسية، وتراثها التاريخي.

وتناول كذلك تأثير خدمة بابا الإسكندرية وقدرة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على الثبات والبقاء،

وعلى الصعيد الشخصي لقداسة البابا حاوره "بولكوڤيتش" حول التحول الذي حدث في مسيرته من صيدلي إلى قائد روحي، إلى جانب تحديات قيادة الكنيسة في العالم المعاصر. والعلاقة بين الكنيسة والدولة في مصر، والتعايش بين المسيحيين والمسلمين ودور الشباب في الكنيسة، والعلاقات مع الكنيسة الكاثوليكية، والحوار بين المسيحيين.

تلامست المقابلة أيضًا مع التحديات التي تواجه المسيحيين في الشرق الأوسط، ودور الزعماء الدينيين في مكافحة التطرف، وإمكانية أن يصبح الدين جسرًا للتواصل بين الشعوب.