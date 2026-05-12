نادين نسيب نجيم تتألق في جلسة تصوير بمهرجان كان السينمائي .. صور

خضعت الفنانة نادين نسيب نجيم الي جلسة تصوير علي هامش مشاركتها في مهرجان كان السينمائي الدولي.

حيث تالقت نادين نسيب نجيم ، بإطلالة مميزة ، بفستان من اللون الاسود.

وكانت قد أعلنت الفنانة نادين نسيب نجيم عن عدم مشاركتها في الماراثون الرمضاني المقبل، مؤكدة أن ظروف تأجيل مسلسلها “ممكن” خارجة عن إرادتها.

وكتبت نادين نجيم عبر حسابها الشخصي على منصة إكس: "بتأسف كتير انه ما رح كون حاضرة معكم برمضان لظروف خارجة عن إيراداتنا بس ان شاء اللّٰه بعد رمضان منقدم عمل كامل متكامل وممتع.. والله ولي التوفيق للجميع تحياتي".