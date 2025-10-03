أول تعليق من نادين نجيم بعد سقوطها علي الأرض في مباراة عالمية

علقت الفنانة نادين نسيب نجيم على تعرضها لموقف محرج عقب سقوطها على الأرض خلال حضورها مباراة عالمية في كرة السلة.

ونشرت نادين نجيم مقطع الفيديو التي ظهرت خلاله وقت سقوطها، ووضعها الثلج سريعا على قدمها، وتعاملها مع الحادث بشكل طبيعي، عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، قائلة: «كلنا معرضين نوقع بس المهم نوقف ونكفي عادي رواق ما صار طبيعي».

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: «حتى وقعدتك بيرفكت»، «احلى شي فيكي انك بتتغديهن قبل ما يتعشوكي»، «احلى شي نشرته قبل لا ينشرو هم أحبك كثير احسن شي سويتيه نشرتي الفيديو»، «حتى وقعتها فخمة».

مسلسل نادين نجيم في رمضان 2026

يذكر أن نادين نجيم تخوض دراما رمضان 2026 بمسلسل«ممكن» ويشاركها البطولة ظافر العابدين، محمد الأحمد، وكارمن لبس، ورفيق على أحمد، ووسام صليبا، ويوسف حداد، ويتناول العمل قصة شراكة مهنية بين شخصيتين تواجهان تحديات غير مسبوقة في عالم الأعمال.