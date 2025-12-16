جمارك مطار الغردقة الدولى تضبط محاولتى تهريب كمية من نبات وزيت الماريجوانا المخدر

تمكن رجال الجمارك مطار الغردقة الدولى برئاسة الدكتور هشام محمود شرارة مدير الإدارة من ضبط محاولتى تهريب كمية من نبات وزيت الماريجوانا المخدر بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥.

.

حيث تم ضبط كمية من نبات وزيت الماريجوانا المخدر مخبأة داخل شيشة إلكترونية بحوزة راكبة ألمانية الجنسية قادمة من مطار كولين الدولي .

كما تم ضبط كمية أخرى من نبات الماريجوانا المخدر بحوزة راكبة ألمانية الجنسية قادمة من مطار كولين الدولي أيضا .

وقام بالضبط محمود خميس رئيس قسم تفتيش الركاب ورضوان ابوالقاسم مأمور تفتيش الركاب وإسلام موسي مأمور الفحص بالأشعة تحت إشراف محمد سيد محمد نائب مدير الادارة وأحمد جمال مدير ادارة الفحص بالأشعة .

وقام بالجرد والتحريز سهى عادل وحسن فتحي بحضور مصطفي جنيدي رئيس قسم الأمن الجمركي تحت اشراف عبدالمحسن الشعيني مدير ادارة الأمن الجمركي

قرر عبدالعال نعمان مدير عام جمارك الغردقة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى الضبط الجمركى رقمى ٢٤ و ٢٥ لسنة ٢٠٢٥ بعد العرض على عمر خليفه رئيس الادارة المركزية لجمارك البحر الاحمر والمنطقة الجنوبية و د. سعد سالم رئيس الادارة المركزية لتكنولوجيا الالتزام .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات أحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذالجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى

