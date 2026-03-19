من البنجر.. طريقة عمل الحنة الحمراء بوصفة اقتصادية

مع اقتراب موعد عيد الفطر تحتاج الفتيات إلى تغير لون شعرها لعمل نيولوك، لذا نقدم لك وصفة لعمل الحنة الحمراء بوصفة اقتصادية من البنجر.

الطريقة لعمل الحنة الحمراء فى المنزل:

المقادير :

5 ملاعق حنة

كوب زبادى

2 ملعقة زيت زيتون

2 ملعقة خل التفاح

ماء سلق البنجر



تعجن المكونات السابقة بماء سلق البنجر جيدا للحصول على قوام الحنة المعتاد بعدها أغسلى شعرك وضعى الحنة عليه بنفس طريقة الحنة العادية على كل خصلات الشعر، أتركى شعرك لساعتين ثم أفركيه من الحنة ثم أغسليه بالشامبو والبلسم .



