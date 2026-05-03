حقيقة تعطيل الدراسة غدا في المدارس بعد تحذيرات الأرصاد الجوية.. التعليم تنفي

تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات بشأن حقيقة تعطيل الدراسة غدا في المدارس ، بعد أن توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون هناك فرص لسقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، ومناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة ومناطق من القاهرة الكبرى وشمال ووسط الصعيد على فترات متقطعة، مع نشاط الرياح على أغلب الأنحاء والتي قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

من جانبها نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعطيل الدراسة غدا في المدارس بسبب تحذيرات الأرصاد الجوية .

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : لم يصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أي قرارات رسمية تنص على تعطيل الدراسة غدا في المدارس بسبب تحذيرات الأرصاد الجوية ، وكل ما يقال بهذا الشأن على وسائل التواصل الإجتماعي غير صحيح

تعطيل الدراسة في المدارس

على جانب آخر من المقرر أن يتم رسميا تعطيل الدراسة في المدارس بجميع محافظات مصر الخميس القادم الموافق 7 مايو 2026 ، وذلك بعد أن قرر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اعتبار يوم الخميس 7 مايو 2026 اجازة رسمية في الدولة احتفالا بـ عيد العمال 2026، حيث تقرر ترحيل اجازة عيد العمال 2026 لتصبح يوم الخميس 7 مايو بدلا من الجمعة 1 مايو، وذلك للعاملين في الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والخاص ، وبناءا عليه تسري هذه الإجازة على المدارس أيضاً .

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس خلال الفترة من الثلاثاء 05 مايو وحتى السبت 09 مايو 2026، مؤكدة استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.

تفاصيل حالة الطقس اليومية

أوضحت الهيئة أنه يسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، يتحول إلى مائل للحرارة أو حار نهاراً على أغلب الأنحاء، بينما يظل مائلاً للبرودة خلال ساعات الليل.

الظواهر الجوية المتوقعة

حذرت الأرصاد من ظاهرتين جويتين تؤثران على حركة الطرق والنشاط اليومي:

شبورة مائية: تظهر من الساعة 4 إلى 8 صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مروراً بوسط سيناء وشمال الصعيد.

نشاط الرياح: توقعت الهيئة نشاطاً للرياح على أغلب الأنحاء طوال الفترة المشار إليها.

خريطة درجات الحرارة العظمى المتوقعة

تشهد البلاد تدرجاً في درجات الحرارة العظمى من الثلاثاء وحتى السبت كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: تبدأ بـ 24 درجة يوم الثلاثاء وتصل إلى 29 درجة بحلول السبت.

السواحل الشمالية: تتراوح بين 20 درجة في بداية الفترة وتصل إلى 26 درجة يوم السبت.

شمال الصعيد: تبدأ بـ 25 درجة وترتفع تدريجياً لتسجل 32 درجة يوم السبت.

جنوب الصعيد: تظل الأجواء حارة حيث تبدأ بـ 31 درجة وتصل إلى 36 درجة في نهاية الأسبوع.

وشددت الهيئة على ضرورة متابعة التحديثات اليومية لخرائط الطقس نظراً للتغيرات السريعة التي تميز فصل الربيع.