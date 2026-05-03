الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حقيقة تعطيل الدراسة غدا في المدارس بعد تحذيرات الأرصاد الجوية.. التعليم تنفي

ياسمين بدوي

تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات بشأن حقيقة تعطيل الدراسة غدا في المدارس ، بعد أن توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون هناك فرص لسقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، ومناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة ومناطق من القاهرة الكبرى وشمال ووسط الصعيد على فترات متقطعة، مع نشاط الرياح على أغلب الأنحاء والتي قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.


من جانبها نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعطيل الدراسة غدا في المدارس بسبب تحذيرات الأرصاد الجوية .

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : لم يصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أي قرارات رسمية تنص على تعطيل الدراسة غدا في المدارس بسبب تحذيرات الأرصاد الجوية ، وكل ما يقال بهذا الشأن على وسائل التواصل الإجتماعي غير صحيح

على جانب آخر من المقرر أن يتم رسميا  تعطيل الدراسة في المدارس بجميع محافظات مصر الخميس القادم الموافق 7 مايو 2026 ، وذلك بعد أن قرر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اعتبار يوم الخميس 7 مايو 2026 اجازة رسمية في الدولة احتفالا بـ عيد العمال 2026، حيث تقرر ترحيل اجازة عيد العمال 2026 لتصبح يوم الخميس 7 مايو بدلا من الجمعة 1 مايو، وذلك للعاملين في الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والخاص ، وبناءا عليه تسري هذه الإجازة على المدارس أيضاً .

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس خلال الفترة من الثلاثاء 05 مايو وحتى السبت 09 مايو 2026، مؤكدة استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.

أوضحت الهيئة أنه يسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، يتحول إلى مائل للحرارة أو حار نهاراً على أغلب الأنحاء، بينما يظل مائلاً للبرودة خلال ساعات الليل.

حذرت الأرصاد من ظاهرتين جويتين تؤثران على حركة الطرق والنشاط اليومي:

شبورة مائية: تظهر من الساعة 4 إلى 8 صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مروراً بوسط سيناء وشمال الصعيد.

نشاط الرياح: توقعت الهيئة نشاطاً للرياح على أغلب الأنحاء طوال الفترة المشار إليها.

تشهد البلاد تدرجاً في درجات الحرارة العظمى من الثلاثاء وحتى السبت كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: تبدأ بـ 24 درجة يوم الثلاثاء وتصل إلى 29 درجة بحلول السبت.

السواحل الشمالية: تتراوح بين 20 درجة في بداية الفترة وتصل إلى 26 درجة يوم السبت.

شمال الصعيد: تبدأ بـ 25 درجة وترتفع تدريجياً لتسجل 32 درجة يوم السبت.

جنوب الصعيد: تظل الأجواء حارة حيث تبدأ بـ 31 درجة وتصل إلى 36 درجة في نهاية الأسبوع.

وشددت الهيئة على ضرورة متابعة التحديثات اليومية لخرائط الطقس نظراً للتغيرات السريعة التي تميز فصل الربيع.

4500 جنيه برقم البطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

إنستاباي يغير شكل التحويلات المالية في مصر ويقود طفرة في الدفع الإلكتروني

1600 جنيه على البطاقة.. خطوات الحصول على منحة التموين وآخر موعد للصرف

مكملش شهر.. من هو وكيل مديرية تعليم بني سويف صاحب واقعة طالبة رغيفين وكيس فول؟

700 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الذهب اليوم عيار 21 بعد التراجع الكبير

أنا طبيب استشاري.. والد ياسمين صبري يؤيد نظام الطيبات لـ ضياء العوضي

وفاة هاني شاكر بعد صراع طويل مع المرض

منتخب مصر | حسام حسن يستبعد 10 لاعبين من قائمة كأس العالم.. من هم؟

انضمام متسابق دولة التلاوة واعتماده قارئًا رسميًا.. أوقاف أسيوط تواصل المقرأة النموذجية بالجامع البقلي

تعزيز منظومة القيم الأخلاقية..تنفيذ 296 درسًا دعويًا بمساجد أسيوط

تسريع العمل بملف تقنين أراضي أملاك الدولة في مركز أطفيح.. حملات طرق أبواب لحث المواطنين على تقنين أوضاعهم

جالسا على كرسي.. أخر ظهور لـ هاني شاكر قبل 3 أشهر من وفاته

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

