قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قصة احتيال الإسماعيلية.. دينا فؤاد تثير الجدل بعد ادعاء مرض السرطان لجمع التبرعات
ألمانيا تطالب إيران بفتح مضيق هرمز والتخلي عن برنامجها النووي
هشام عباس ينعى هاني شاكر: فقدنا فنانًا خلوقًا أحبّه الجميع |خاص
نبيلة عبيد تنعى هاني شاكر: مطرب عظيم وصوته لا يتكرر وكنت أتابع حالته حتى لحظاته الأخيرة |خاص
لتقليل استهلاك الوقود.. شركات الطيران البريطانية تحصل على إذن لدمج الرحلات الجوية
وزارة الأوقاف: موضوع خطبة الجمعة القادمة بعنوان دعوة الإسلام إلى التراحم
أقدار ربانية توازن الحزن بالفرح… فتوح أحمد يحتفل بحمل زوجته بعد 20 عامًا
هبوط اضطراري لطائرة رئيس الوزراء الإسباني في أنقرة بسبب عطل فني
محمد صلاح يكشف عن موقفه من الاحتراف في أستراليا
محافظ البحر الأحمر: ارتفاع ملحوظ في مؤشرات السياحة بنمو يتجاوز 9.7%.. ولدينا 165 ألف سرير فندقي
وفاة الصحفية ثريا أبو السعود شقيقة الفنانة صفاء أبو السعود
عمرو أديب يحذر من دعوات وقف العلاج: التوقف عن الإنسولين أو الكيماوي تحريض على القتل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يقع الطلاق أثناء الحيض؟.. أمينة الإفتاء: الشريعة نهت عنه لهذا السبب

الطلاق
الطلاق
أحمد سعيد

أجابت هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم وقوع الطلاق إذا كانت المرأة حائضًا، موضحةً أن العلماء يفرّقون في التسمية بين الطلاق الواقع في الحيض والطلاق في الطهر، دون التفريق في أصل وقوع الطلاق ذاته.

هل يقع الطلاق أثناء الحيض؟

وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن الطلاق حال الحيض يُسمى طلاقًا بدعيًا، بينما الطلاق في حال الطهر يُسمى طلاقًا سنيًا، وهذا التفريق يعبّر عن الخطأ أو الصواب في توقيت الطلاق، وليس عن كونه واقعًا أو غير واقع، مشيرة إلى أنه إذا أوقع الزوج الطلاق على زوجته وهي حائض، وكان مستوفيًا لأركانه وشروطه، فإنه يقع بالفعل، مع تحمّل الزوج الإثم لمخالفته التوقيت المشروع.

وأضافت أمينة الفتوى بدار الإفتاء أن الشريعة نهت عن إيقاع الطلاق في فترة الحيض، لأن ذلك يترتب عليه إطالة مدة العدة على المرأة، حيث إن المطلقة تعتد بالأقراء، والراجح في الفتوى أن القرء هو الطهر، ما يعني أنها تحتاج إلى مرور ثلاثة أطهار، وبالتالي فإن وقوع الطلاق أثناء الحيض يؤدي إلى زيادة زمن العدة عليها.

حكم وقوع الطلاق إذا كانت المرأة حائضًا

وأكدت أمينة الفتوى بدار الإفتاء أن القول بعدم وقوع الطلاق في الحيض قد يفتح بابًا لإشكاليات، منها تعليق ثبوت الطلاق على إخبار الزوجة بحالتها من حيث الطهر أو الحيض، وهو أمر قد يختلف فيه الصدق وعدمه، لذلك استقر رأي جمهور العلماء على وقوعه إذا استوفى شروطه.

وشددت أمينة الفتوى بدار الإفتاء على أن الطلاق متى وقع بالصيغة الصحيحة والنية المعتبرة، فإنه يُعد واقعًا، سواء كان في الحيض أو الطهر، مع بقاء الإثم على الزوج في حال مخالفته للسنة بإيقاعه في وقت الحيض.

هند حمام أمينة الفتوى بدار الإفتاء دار الإفتاء الإفتاء حكم وقوع الطلاق إذا كانت المرأة حائضًا هل يقع الطلاق أثناء الحيض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

1600 جنيه على البطاقة.. خطوات الحصول على منحة التموين وآخر موعد للصرف

طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

4500 جنيه برقم البطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

صورة أرشيفية

حقيقة تعطيل الدراسة غدا في المدارس بعد تحذيرات الأرصاد الجوية.. التعليم تنفي

قرار تعيينه "مكملش شهر".. من هو وكيل مديرية تعليم بني سويف صاحب واقعة طالبة «رغيفين وكيس فول»

مكملش شهر.. من هو وكيل مديرية تعليم بني سويف صاحب واقعة طالبة رغيفين وكيس فول؟

سعر الذهب اليوم

700 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الذهب اليوم عيار 21 بعد التراجع الكبير

حسام حسن

منتخب مصر | حسام حسن يستبعد 10 لاعبين من قائمة كأس العالم.. من هم؟

وفاة هاني شاكر

وفاة هاني شاكر بعد صراع طويل مع المرض

هاني شاكر وابنه شريف وزوجته نهلة

فقدت روحي.. كلمات مؤثرة من شريف هاني شاكر بعد رحيل والده

ترشيحاتنا

هاني شاكر

محمد ثروت ينعى هاني شاكر: فقدنا صوتًا استثنائيًا وإنسانًا نقيًا

رانيا هاشم

جولة رقابية تكشف مفاجآت.. ضبط سلع منتهية الصلاحية داخل محال تجارية

الدكتور ممدوح الدماطي، وزير الآثار الأسبق

وزير الآثار الأسبق: فرعون شخصية تاريخية عظيمة واللغة القبطية الأقرب للمصري القديم

بالصور

درة ضمن أجمل 100 وجه في العالم لعام 2026

درة
درة
درة

لمرضى السكرى .. طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر

لمرضى السكرى ..طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر
لمرضى السكرى ..طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر
لمرضى السكرى ..طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر

فيديو

نبيلة عبيد والراحل هانى شاكر

نبيلة عبيد تنعى هاني شاكر: مطرب عظيم وصوته لا يتكرر وكنت أتابع حالته حتى لحظاته الأخيرة |خاص

هانى شاكر

باسكال مشعلاني تنعى هاني شاكر: صوته لن يتكرر وسيظل حاضرًا بأعماله| خاص

هاني شاكر

جالسا على كرسي.. أخر ظهور لـ هاني شاكر قبل 3 أشهر من وفاته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد