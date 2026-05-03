1600 جنيه على البطاقة.. خطوات الحصول على منحة التموين وآخر موعد للصرف

أثار غياب منحة الـ400 جنيه عن بطاقات التموين خلال شهر مايو حالة من التساؤلات والقلق بين عدد كبير من المواطنين، بعد عدم ظهورها ضمن المبالغ المتبقية على ماكينات صرف السلع التموينية، مما دفع وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى الإسراع بتوضيح الحقيقة وطمأنة المستفيدين، حيث اعلنت الدولة صرفها لمدة 4 أشهر متتالية حتى عيد الاضحى بقيمة 1600 جنيه.

حقيقة وقف صرف منحة التموين

كشفت مصدر إن ما يتم تداوله بشأن وقف صرف المنحة الاستثنائية غير صحيح تمامًا، مؤكدًا أن المنحة مستمرة ولم يتم إلغاؤها أو تأجيلها بأي شكل من الأشكال.



وأوضح المصدر أن عدم ظهور قيمة المنحة حاليًا على البطاقات يرجع إلى إجراء تقني مؤقت مرتبط بتحديث النظام الإلكتروني لضمان دقة البيانات، مشددًا على أن هذا الإجراء لا يؤثر على موعد صرف المنحة أو قيمتها المقررة.

تفاصيل منحة التموين الاستثنائية

تأتي هذه المنحة ضمن حزمة إجراءات حكومية تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا من أصحاب بطاقات التموين، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، حيث تم إقرار صرف 400 جنيه إضافية شهريًا لعدد من الأسر المستفيدة.

وكانت وزارة التموين قد بدأت بالفعل تنفيذ قرار صرف المنحة الإضافية بقيمة 400 جنيه شهريًا لمدة شهرين (مارس وأبريل) ضمن برنامج الدعم الاستثنائي، ليستفيد منها نحو 10 ملايين بطاقة تموينية تمثل قرابة 25 مليون مواطن، بإجمالي تكلفة تصل إلى 8 مليارات جنيه، بواقع 800 جنيه لكل بطاقة خلال فترة التنفيذ.

مد المنحة إلى 1600 جنيه

في تطور لاحق، أقرت الحكومة مد صرف المنحة التموينية الإضافية للمستفيدين، والتي تبلغ قيمتها 400 جنيه شهريًا، بعد أن كانت مخصصة لمدة شهرين فقط، لتصبح لمدة أربعة أشهر متتالية.

وبذلك يصل إجمالي قيمة المنحة لكل مستفيد إلى 1600 جنيه تُصرف على بطاقة التموين، في خطوة تستهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا ومساعدتها على توفير السلع الأساسية حتى حلول عيد الأضحى المبارك.



كيف يعرف المواطن أنه مستحق للمنحة؟

اعتمدت وزارة التموين نظامًا واضحًا وشفافًا لإخطار المواطنين المستحقين للمنحة، بهدف ضمان وصول الدعم إلى الفئات المستهدفة دون تعقيدات.

وتتم عملية الإخطار عبر عدة وسائل رسمية، أبرزها:

الرسائل النصية SMS: حيث تصل رسالة على رقم الهاتف المحمول المسجل في بيانات البطاقة التموينية، توضح قيمة المنحة والشهر المخصص للصرف.

حيث تصل رسالة على رقم الهاتف المحمول المسجل في بيانات البطاقة التموينية، توضح قيمة المنحة والشهر المخصص للصرف. بون صرف الخبز: في بعض الحالات تظهر قيمة المنحة مباشرة عند استخدام البطاقة التموينية في منفذ صرف الخبز.

في بعض الحالات تظهر قيمة المنحة مباشرة عند استخدام البطاقة التموينية في منفذ صرف الخبز. بوابة دعم مصر: يمكن أيضًا الاستعلام عن الاستحقاق من خلال موقع بوابة دعم مصر التابع لوزارة التموين، عبر إدخال رقم البطاقة التموينية ومتابعة حالة الاستحقاق.

وشددت الوزارة على أن الرسائل النصية لا تُرسل لجميع أصحاب البطاقات التموينية، وإنما للفئات المستحقة فقط وفقًا لمعايير محددة، مثل محدودي الدخل والمستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي.

السلع المتاحة ضمن المنحة

تشمل قائمة السلع التي يمكن صرفها من خلال المنحة عددًا من المنتجات الأساسية، أبرزها:

السكر: بسعر 28 جنيهًا للكيلو (بحد أقصى 4 كيلو)

بسعر 28 جنيهًا للكيلو (بحد أقصى 4 كيلو) الأرز: بسعر 24 جنيهًا للكيلو (حتى 3 كيلو)

بسعر 24 جنيهًا للكيلو (حتى 3 كيلو) الزيت: عبوة 700 مللي بـ48 جنيهًا أو 800 مللي بـ54 جنيهًا (حتى 3 عبوات)

عبوة 700 مللي بـ48 جنيهًا أو 800 مللي بـ54 جنيهًا (حتى 3 عبوات) المكرونة: وزن 350 جرامًا بسعر 8.5 جنيه للعبوة (حتى 6 عبوات)

وشددت الوزارة على أن المواطن يملك حرية اختيار السلع من القائمة المقررة وفق احتياجاته، مع التأكيد على أن صرف المنحة يقتصر فقط على البطاقات التي يصلها إخطار رسمي بالاستحقاق.

حقيقة الحصول على المنحة عبر الخط الساخن

كشف مصدر بوزارة التموين أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة على منصة فيس بوك، بشأن إمكانية حصول المواطنين غير المدرجين ضمن المستحقين على المنحة الإضافية من خلال الاتصال بالخط الساخن أو تقديم شكاوى، لا أساس له من الصحة.

وأكد المصدر بشكل قاطع أن الاتصال بالخط الساخن أو تسجيل شكوى رسمية لا يترتب عليه صرف المنحة لمن لم تدرج بطاقاتهم ضمن الفئات المستحقة، موضحًا أن ما يُنشر في هذا الشأن مجرد شائعات لا تمت للواقع بصلة.

خطوات الحصول على المنحة

للحصول على المنحة، يجب على المواطن اتباع الخطوات التالية:

انتظار رسالة نصية (SMS) تؤكد الاستحقاق

التوجه إلى أقرب منفذ تمويني بعد استلام الرسالة

صرف المنحة في صورة سلع وفق احتياجات الأسرة



أماكن الصرف

تُصرف المنحة من خلال نحو 40 ألف منفذ تمويني على مستوى الجمهورية، تشمل المجمعات الاستهلاكية، ومنافذ "جمعيتي"، وبدالي التموين.

رسالة طمأنة للمواطنين

تحرص الجهات المعنية على طمأنة المواطنين بأن منحة الـ400 جنيه لن تتأثر بأي تحديثات تقنية، وأن ما يحدث حاليًا هو إجراء مؤقت سيتم الانتهاء منه قريبًا مع عودة ظهور المنحة بشكل طبيعي على النظام.

وتدعو الوزارة المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات والاعتماد فقط على البيانات الرسمية لضمان معرفة المعلومات الصحيحة، مع التأكيد على أن عمليات صرف السلع التموينية تسير بشكل طبيعي خلال شهر مايو دون أي تعطيل.