ضد خرافات طبية.. أحمد موسى يهاجم مروّجي وصفات ضياء العوضي ويطالب بالمحاسبة

علّق الإعلامي أحمد موسى على القرارات الصادرة من المجلس الأعلى للإعلام ونقابة الأطباء ووزارة الصحة بشأن الطبيب الراحل ضياء العوضي، مؤكدًا أنها جاءت استجابة لمطالبات سابقة بضرورة التصدي للمحتوى الطبي المضلل.



الخرافات الطبية

وأوضح موسى، خلال تقديم برنامجه «على مسئوليتي» عبر قناة صدى البلد، أنه طالب في حلقة سابقة بحذف مقاطع الفيديو الخاصة بالراحل من جميع المنصات، مشيرًا إلى أن بعض الإعلاميين ساهموا في الترويج لأفكار ووصفات وصفها بـ«الخرافات الطبية».

اتباع نصائح غير علمية

وأضاف أن هذه المحتويات تسببت في تضليل عدد كبير من المواطنين، بل وعرّضت حياة مرضى للخطر نتيجة اتباع نصائح غير علمية، من بينها الدعوة إلى الامتناع عن شرب المياه، مؤكدًا أن استضافة مثل هذه النماذج تمثل نشرًا للدجل والادعاءات غير الموثوقة.

اتخاذ إجراءات صارمة

وشدد موسى على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة تجاه كل من ساهم في نشر هذا النوع من المحتوى، قائلًا إن الحديث في المجال الطبي يجب أن يقتصر على المتخصصين فقط، نظرًا لحساسية وتأثير هذه المعلومات على حياة الناس.

الالتزام بالمعايير المهنية والإعلامية

وأكد أن ما حدث يعكس أهمية الالتزام بالمعايير المهنية والإعلامية، مضيفًا أن «الأمر ليس مجالًا للفوضى أو الآراء غير المؤهلة»، بل يستدعي رقابة ومحاسبة لحماية المجتمع من المعلومات المغلوطة.