إسرائيل تعلن تدمير 8 أنفاق وقتل عشرات الأشخاص في غزة والعثور على معدات عسكرية بلبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن جنوده دمروا ثمانية مسارات لأنفاق تحت الأرض وقتلوا عشرات الأشخاص، قال إنهم مسلحون، خلال عملية استمرت شهرين في شمال غزة.

وأضاف الجيش الإسرائيلي، أن قوات الاحتياط التابعة للواء 205، بالتعاون مع وحدة "يهالوم"، قامتا بعمليات هندسية للكشف عن مسارات الأنفاق وتفكيكها على طول "الخط الأصفر" في انتشارهم العملياتي السادس منذ بداية الحرب، وفقا لصحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته رصدت وقتلت مسلحا اقترب من القوات، مما شكل تهديداً فورياً لها في منطقة "الخط الأصفر" شمال غزة.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن القوات في القيادة الجنوبية "لا تزال منتشرة وفقاً لاتفاق وقف إطلاق النار وستواصل العمل لإزالة أي تهديد".

في سياق آخر.. أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، العثور على مخزونات من المعدات العسكرية في جنوب لبنان، تضمنت 20 صاروخًا، إلى جانب بنادق كلاشينكوف، وبنادق قنص، ومجموعة من المعدات القتالية الأخرى.

وأوضح المتحدث، أن القوات الإسرائيلية كانت قد رصدت، أمس، عناصر من حزب الله أثناء نقلهم للمعدات القتالية على مركبة بالقرب من مواقع الجيش الإسرائيلي.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن القوات الإسرائيلية نفذت هجومًا استهدف المسلحين استنادًا إلى معلومات استخباراتية.