لمرضى السكرى .. طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر

قدمت الشيف حبيبة عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل بسبوسة التمر الصحية بدون سكر لمرضى السكرى.

المكونات

- 250 جم تمر

- كوب حليب ساخن

- كوب سميد ناعم (200 جم)

- ربع كوب زيت (60 مل)

- ربع كوب زبدة أو سمنة مذابة (60 جم)

- فانيليا

- 2 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

- نصف ملعقة صغيرة قرفة

- (اختياري بعد الخَبز) كوب حليب ساخن

الطريقة

1. انقعي التمر في الحليب الساخن 10 دقائق ثم اخلطيه .

2. أضيفي الزيت + الزبدة + الفانيليا وقلّبي جيدا.

3. ضيفي السميد + البيكنج باودر + القرفة وامزجي حتى يتكون خليط متماسك.

4. صبّي في صينية مدهونة وادخلي فرن 180° لمدة 25–30 دقيقة.

5. أول ما تخرج من الفرن اسقيها بالحليب الساخن (اختياري) واتركيها تبرد وتتماسك.