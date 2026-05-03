لمرضى السكرى .. طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر

قدمت الشيف حبيبة عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل بسبوسة التمر الصحية بدون سكر لمرضى السكرى.
المكونات
- 250 جم تمر
- كوب حليب ساخن
- كوب سميد ناعم (200 جم)
- ربع كوب زيت (60 مل)
- ربع كوب زبدة أو سمنة مذابة (60 جم)
- فانيليا
- 2 ملعقة صغيرة بيكنج باودر
- نصف ملعقة صغيرة قرفة
- (اختياري بعد الخَبز) كوب حليب ساخن
الطريقة
1. انقعي التمر في الحليب الساخن 10 دقائق ثم اخلطيه .
2. أضيفي الزيت + الزبدة + الفانيليا وقلّبي جيدا.
3. ضيفي السميد + البيكنج باودر + القرفة وامزجي حتى يتكون خليط متماسك.
4. صبّي في صينية مدهونة وادخلي فرن 180° لمدة 25–30 دقيقة.
5. أول ما تخرج من الفرن اسقيها بالحليب الساخن (اختياري) واتركيها تبرد وتتماسك.