بعد التحرش بتلميذة|وضع مدرسة هابي لاند تحت الإشراف المالي والإداري للتعليم

وجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بوضع مدرسة "هابي لاند" الخاصة بمحافظة الجيزة تحت الإشراف المالي والإداري، وذلك على إثر واقعة اعتداء جسدي من قبل أحد المسئولين بالمدرسة على احدى الطالبات.

كما وجه الوزير محمد عبد اللطيف بإدارة المدرسة من قبل لجنة بالوزارة مع إحالة كافة المسئولين بالمدرسة للشئون القانونية بالوزارة.

وأكد الوزير محمد عبد اللطيف أن مثل هذه الوقائع تمثل انتهاكًا صارخًا للقيم التربوية والأخلاقية التي تقوم عليها المنظومة التعليمية، ولن يتم التهاون معها تحت أي ظرف، مشددًا على أن سلامة الطلاب وحمايتهم تأتي على رأس أولويات الوزارة.

وكانت حالة من الجدل أصابت أولياء أمور طلاب المدارس بعد تداول فيديو صادم يكشف عن قيام مسئول بمدرسة هابي لاند ببشتيل بمحافظة الجيزة بالتحرش بتلميذة في مكتبه

الفيديو انتشر بشكل واسع و لاقى تعليقات غاضبة واسعة من رواد فيس بوك ، حيث طالب الجميع المسئولين بسرعة التحرك لحماية أبنائهم

ومن جانبهم تجمع أولياء أمور طلاب المدرسة داخل مقر المدرسة بمجرد علمهم بالواقعة معبرين عن غضبهم مما حدث ومطالبين بضرورة محاسبة المسئول .