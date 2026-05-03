ارتفاعات متتالية.. مفاجأة في أسعار صرف الدولار الان بالبنوك

شهدت أسعار الدولار ارتفاعات متتالية خلال تعاملات الأسبوع الماضي في جميع البنوك العاملة في مصر .

صعد سعر الدولار حتى وصل إلى 53.67 الان بعد أن كان قد هبط الخميس 24 ابريل إلى ادنى مستوى مسجلا 51.74 بزيادة قدرها نحو جنيهين.

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر صرف الدولار اليوم الاحد 3-5-2026، ضمن نشرته الخدمية.

اليوم الأحد هدأت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في جميع البنوك العامله في مصر.

سعر الدولار في بنك نكست 53.67 جنيه للشراء و53.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 53.57 جنيه للشراء و53.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 53.57 جنيه للشراء و53.67 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في البنك الأهلي الكويتي 53.57 جنيه للشراء و53.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر 53.57 جنيه للشراء و53.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 53.57 جنيه للشراء و53.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 53.57 جنيه للشراء و53.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك 53.57 جنيه للشراء و53.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية 53.57 جنيه للشراء و53.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد 53.57 جنيه للشراء و53.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك اتش اس بي سي 53.57 جنيه للشراء و53.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي 53.57 جنيه للشراء و53.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي 53.57 جنيه للشراء و53.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي 53.56 جنيه للشراء و53.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بيت التمويل الكويتي 53.56 جنيه للشراء و53.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار في كريدي أجريكول 53.55 جنيه للشراء و53.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري 53.55 جنيه للشراء و53.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 53.55 جنيه للشراء و53.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل 53.55 جنيه للشراء و53.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 53.55 جنيه للشراء و53.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس 53.55 جنيه للشراء و53.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات 53.53 جنيه للشراء و53.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول 53.52 جنيه للشراء و53.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 53.47 جنيه للشراء و53.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الامارات دبي 53.55 جنيه للشراء و53.65 جنيه للبيع.